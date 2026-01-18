Estamos acostumbrados a que el cine norteamericano haga remakes de grandes títulos europeos o de otras filmografías, pero no es tan habitual que sea el cine europeo el que revise grandes éxitos norteamericanos. En este caso la película francesa El Hombre Menguante revisa el clásico norteamericano de ciencia ficción El Increíble Hombre Menguante de 1957.

Ambas películas adaptan la novela de Richard Matheson que cuenta cómo un hombre normal tras un extraño suceso nadando en el mar empieza a experimentar algo para lo que la ciencia no tiene explicación, está encogiendo. Cada vez pierde más altura y envergadura hasta medir tan sólo unos centímetros. Este hombre tendrá que acostumbrarse a su nueva vida hasta que termina atrapado en el sótano de su casa donde tendrá que hacer frente a una simple hormiga, a una araña o el gato que para él son auténticos monstruos gigantescos. Les hará frente con un alfiler convertido para su tamaño en una auténtica lanza.

El protagonista es Jean Dujardin, quien está sobresaliente como el hombre menguante. Este remake se adapta a los nuevos tiempos, por ello si en la película del 57 se hablaba del terror nuclear en este caso se trata como una metáfora de cómo el rol masculino ha pasado a un segundo lugar y ha perdido peso en la sociedad.

Pincha el vídeo para descubrir, sin spoilers, más detalles de El hombre menguante que este fin de semana llega a los cines de toda España.