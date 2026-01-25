En España hay muchísima afición tanto por la automoción como por el motociclismo. El cine se ha acercado en numerosas ocasiones, sobre todo a la automoción, basta como ejemplo la película F1 con Brad Pitt hace menos de un año. El cine español se ha atrevido con una superproducción centrada en el motociclismo y rodada en circuitos reales que lleva por título Ídolos.

Edu, Óscar Casas, sueña con convertirse en un campeón del mundo, sin embargo es bastante indisciplinado. Es un piloto con un talento desbocado que necesita disciplina. Tras quedarse sin equipo, una gran escudería le ofrecerá ser su segundo piloto. El problema es a quién han elegido como entrenador para inculcarle disciplina, todo un campeón del mundo y su padre, el mismo que lo abandonó cuando era pequeño. La primera norma que le pone su nuevo entrenador es "nada de chicas", justo en el momento en que conoce a Luna (Ana Mena).

Tanto Ana Mena como Óscar Casas se sacuden con esta película algunas de las etiquetas que llevan puestas. Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles de Ídolos sin spoilers.