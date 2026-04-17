Karra Elejalde presenta 'Auri' en 'Es Cine': "Es triste la soledad en compañía"

Una mujer al soplar las velas de su 65.º cumpleaños experimenta un punto de inflexión vital. El detonante de este cambio es un regalo aparentemente sencillo pero cargado de simbolismo: un ordenador portátil usado que le entrega su hijo. A través de esta herramienta, Auri comienza a explorar la posibilidad de alcanzar una independencia económica que nunca ha tenido, abriéndose paso en un mundo digital que, aunque le resulta ajeno y físicamente hostil por sus dedos inexpertos, representa su última oportunidad de libertad.

Esta es la premisa de Auri, película que acaba de llegar a los cines de toda España, y la encargada de dar vida a esa mujer es Cristina Marcos. Para la actriz su personaje "está en el anhelo, se pone a investigar y no le cuenta nada a Tomás, su marido, que quizás está en otro sitio". Frente a ella encontramos a Tomás, encarnado por un siempre magistral Karra Elejalde. El actor nos cuenta en una entrevista para Es Cine durante la presentación de la película en el Festival de Málaga lo que le dijo la directora, Violeta Salama, del personaje: "Me dijo que amara a mi mujer. Quizás la pasión se ha ido, pero yo beso por donde ella pisa".

Elejalde describe a su personaje como alguien que, a diferencia de Auri, ya se ha rendido ante la vejez. Para él, el amor ha pasado de ser una pasión volcánica a convertirse en "lo que Miguel de Unamuno definía como mi costumbre". "No tiene más aspiraciones, lo que no he podido ser yo lo he intentado inculcar a mi hijo, y he medio conseguido que sea un futbolista que ha jugado en Primera División pero al que ahora no le van muy bien las cosas. Además es un poquito machirulo y tampoco le gusta vivir de su mujer, algo que tenemos que curarnos".

Cristina Marcos y Karra Elejalde en 'Auri'.

Su único objetivo, "ahora estoy obsesionado, de una manera casi enfermiza", es conseguir su sueño a través de su nieto. Uno de los temas centrales de la película es la soledad acompañada, Karra rescata una frase atribuida a Ramón de Campoamor que dice "es triste la soledad, pero es más triste todavía la soledad en compañía". A pesar de llevar décadas juntos, Auri y Tomás funcionan como islas; ella busca nuevos horizontes sin compartir sus planes, mientras él vive en una burbuja de nostalgia futbolística.

La película también lanza una ácida crítica a cómo la sociedad actual margina a los mayores a través de la tecnología y el diseño urbano. Los protagonistas lamentan que el mundo esté configurado exclusivamente para los jóvenes: desde cajeros automáticos incomprensibles hasta aeropuertos sin bancos donde descansar. Esta brecha digital y social actúa como una forma de exclusión que la película retrata con sensibilidad, mostrando a una protagonista que, pese a tenerlo todo en contra, se niega a ser invisible o a dejar de tener anhelos y aspiraciones.

Karra Elejalde durante el rodaje de 'Auri'.

Karra Elejalde, uno de los actores más versátiles

El actor vasco es uno de los actores más versátiles que tenemos en el panorama español, lo mismo hace comedias que rompen las taquillas como dramas intimistas que terminan convirtiéndose en películas de culto. El actor explica en los micrófonos de esRadio cómo "yo lo hablo con mi representante, cuando vemos que hemos hecho dos o tres comedias, pues intentamos hacer un drama, y cuando ves que has hecho dos o tres dramas, pues intentas cambiar el chip un poco, me gusta mucho cambiar de registro."

Karra bromea con que "todo no va a ser apellidos vascos, hay que hacer también cosas que luego son muy agradecidas porque son muy festivaleras y son muy de culto, como Kepler Sexto B, este tipo de experimentos me gustan" aunque luego muchas veces "son películas que pasan sin pena ni gloria pero que a mí me generan enorme satisfacción". "Me satisface mucho trabajar en este tipo de películas más pequeñitas, más íntimas, me pasó con Avelina Prat en Vasil". Con su humor habitual termina diciendo: "siempre entre col y col, meto lechuga".

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