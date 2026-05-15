Las Fiestas de San Isidro nos traen chotis, mucha pradera, rosquillas, rosas y, este año, también circo. El Teatro Circo Price está celebrando, del 13 al 17 de mayo, la primera edición de 'Madrid a la carpa', un nuevo ciclo que nace como homenaje al talento artístico vinculado a la ciudad y a la tradición circense que forma parte de la identidad cultural madrileña.

Cuatro días dedicados a las compañías y artistas que representan lo mejor de las distintas áreas del circo: desde la creación colectiva y el lenguaje físico hasta el humor, la música o las disciplinas de riesgo. Todas con algo en común: Madrid.

La directora artística del Price, Aranzazu Riosalido, en la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio, afirma que actualmente "hay buen circo, tanto tradicional o convencional como el de vanguardia o contemporáneo, y cuando hay buena calidad, te engancha". Asimismo, indica que "el público ha crecido y los espectadores ya empiezan a incluir el circo dentro de su ocio, aunque aún queda recorrido". Por eso asegura que 'Madrid a la carpa' es importante para que los "artistas y programadores se puedan exhibir y darse a conocer y así reforzar el tejido circense de nuestra ciudad". La directora artística del célebre centro cultural ubicado en el n.º 35 de la Ronda de Atocha recuerda que "los mejores magos están en España y, en el caso del circo, también tenemos muchísima tradición y grandes artistas tanto en Madrid como en España, siendo incluso referentes a nivel internacional".

Este fin de semana llega el turno, el sábado 16 de mayo a las 19:30, de Fuman con un espectáculo mágico en el que un payaso excéntrico, inocente y entrañable nos invita a su peculiar viaje repleto de juegos musicales.

El sábado 17 de mayo, también a las 19:30, la Compañía Kambahiota se sube a las tablas con Play Time. Un despliegue inspirado en la célebre historia medieval ‘La nave de los locos’, en la que todos aquellos que no encajaban en la sociedad eran enviadas en un barco a los confines del océano.

Anteriormente, actuaron en 'Madrid a la carpa' la compañía Faltan7 con Sin Solo y el fakir madrileño Testa.