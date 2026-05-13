'El botijo revisitado' en San Isidro

Las Fiestas de San Isidro son uno de los eventos más castizos de Madrid. Y para tradicionales y castizos, los botijos, lo cuales también protagonizan este año la programación de los festejos.

La Escuela de Cerámica de la Moncloa ha organizado la exposición 'El botijo revisitado'. Una muestra que ya podemos ver, con entrada gratuita, en la Central de Diseño de Matadero Madrid, ubicada en nº 14 del Paseo de la Chopera, hasta el domingo 17 de mayo.

50 ceramistas emergentes de esta veterana escuela fundada en 1911 han trabajado el emblemático objeto de la cultura popular madrileña combinando tradición e innovación, artesanía y creación artística. Una creativa manera de honrar la utilidad y la presencia de este símbolo de la vida cotidiana relacionado con el agua y el encuentro social.

El equipo del programa Km0 ha entrevistado a Guillermo García Hoz, ceramista, decorador y coordinador de las actividades de artesanía de la programación de las Fiestas de San Isidro. Ha comentado, en este programa de la emisora esRadio, que "la tecnología del botijo todavía es un referente a la hora de fabricar sistemas modernos de aire acondicionado, se siguen vendiendo botijos tradicionales y también, desde la cerámica popular, se le ha dado paso a la cerámica artística como en esta exposición". Respecto al enfoque de la muestra, García Hoz confirma que "queríamos una reinterpretación del botijo que no tenía por qué ser funcional, podía ser más bien escultórica, pero siempre tenía que verse clara la referencia al botijo". Para llevar las creaciones a cabo, partieron de la sencillez de sus "cuatro elementos: un recipiente, un asa, un sitio por donde se llena de agua y otro por donde sale. Así, jugando con dichos elementos y relacionándolos con el positivo, el negativo, el vacío, cambiar de forma, contexto, decoración, etc. se puede ver de todo, pero siempre con una referencia clara al botijo tradicional". Asimismo, remarca que lo que se expone "son piezas de arte, ya que una cosa es la cerámica como artesanía popular y otra es la utilización de las mismas técnicas pero en un contexto artístico como en la cerámica artística y experimental que se lleva a cabo en la Escuela de Cerámica de la Moncloa".

García Hoz revela que "actualmente la cerámica está de moda". Algo palpable debido a que "cada vez está más presente en galerías y exposiciones y a que está cobrando un mayor protagonismo a nivel decorativo y en el interiorismo". Además, confirma que "también está muy de moda aprender cerámica, porque en un mundo que cada vez más rápido y nos exige inmediatez, la cerámica nos calma, nos relaja y nos conecta con nosotros mismos".

Por otro lado, paralelamente se va a celebrar la 44ª edición de la Feria de la Cacharrería en la en la Plaza de las Comendadoras del 14 al 17 de mayo. Un evento en el que se dan cita los centros alfareros y cerámicos más representativos de España por su trayectoria artesanal. Además, todo ello con talleres incluidos para todos los públicos.