El certamen principal de la Feria del Toro de la Comunidad de Madrid, la Copa Chenel, ha madrugado más que nunca para presentar a los 18 matadores de toros que participarán en la séptima edición. Una oportunidad para muchos toreros de volverse a reenganchar a las ferias que en 2027 volverá a contar con diestros de España, Francia, Portugal y México. Cabe recordar que dos toreros mexicanos se han alzado con el triunfo: Isaac Fonseca en 2023 y Héctor Gutiérrez en 2026.

La primera edición de este certamen impulsado por la Fundación Toro de Lidia la ganó Fernando Adrián en 2021, en 2022 fue el turno de Francisco de Manuel, Isaac Fonseca lo hizo al año siguiente en una tarde épica, en 2024 se alzó con el triunfo Víctor Hernández y en 2025 Sergio Rodríguez. El último en ganar la Copa Chenel fue Héctor Gutiérrez en Las Ventas el pasado verano. Un triunfo que le abrió la puerta de participar en la Corrida de la Hispanidad junto a Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre.

Además, otros matadores de toros han conseguido reconocimiento tras participar en alguna de las seis ediciones pasadas de la Copa Chenel. Es el caso de Borja Jiménez, David Galván o Manuel Diosleguarde. Una gran nómina de toreros que han dejado su sello en este certamen que se ha consolidado como uno de los más interesantes del panorama taurino.

Los 18 nombres que participarán en la Copa Chenel 2027 son: Diego García, Cuqui, Adriano, Alejandro Adame, Christian Parejo, Rafael de Julia, Álvaro Seseña, Alejandro Mora, Tomás Angulo, Leo Valadez, Pablo Atienza, Manuel Caballero, Sergio Sánchez, Tomás Bastos, Cid de María, Ignacio Olmos, Jorge Martínez y Jarocho.

Según cuentan en una nota de prensa, "uno de los principales atractivos de esta edición será el regreso de seis toreros que ya han participado anteriormente en la Copa Chenel". Estos nombres son: Tomás Angulo, que "afrontará su tercera participación"; Rafael de Julia; Christian Parejo; Diego García; Alejandro Mora y Adriano. Otros matadores de toros de esta edición son toreros que pasaron por los distintos circuitos de novilladas que organiza la FTL como Jarocho, Tomás Bastos, Jorge Martínez, Sergio Sánchez y Cid de María.