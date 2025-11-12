Embraer moderniza su exitoso caza A28 Super Tucano para derribar drones de combate

El fabricante brasileño de aviones Embraer ha anunciado en las últimas horas una nueva actualización para el A-29 Super Tucano, su principal aeronave de combate ligero. La modernización adaptará el aparato con sistemas que le permitirán detectar, rastrear y destruir drones.

La adaptación tiene como objetivo adecuar la aeronave para que pueda responder a las crecientes amenazas de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) en los conflictos modernos. Según informó Embraer, esta actualización "permitirá a los operadores actuales y futuros del A-29 agregar misiones de contramedidas contra UAS a sus perfiles operacionales".

La compañía ha explicado que la nueva configuración se apoya en los sensores y sistemas ya existentes en el avión. A estos se les incorporarán enlaces de datos específicos, sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR), designadores láser y cohetes guiados por láser, además de las ametralladoras calibre .50 montadas en las alas. Con estas adaptaciones, el A-29 podrá ejecutar estas misiones de manera eficaz y asequible.

Bosco da Costa Junior, presidente de Embraer Defensa y Seguridad, ha subrayado la importancia de esta capacidad. "Los conflictos recientes han evidenciado la necesidad urgente de soluciones efectivas contra los drones, y el Super Tucano es una herramienta ideal para contrarrestarlos con bajo coste operativo", afirmó en el comunicado.

El A-29 Super Tucano, un turbohélice de ataque ligero y entrenamiento avanzado, es el avión militar más exitoso de la compañía. Actualmente, unos 300 aviones de este modelo son operados por 22 países en misiones que van desde entrenamiento y apoyo aéreo cercano hasta inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Entre sus usuarios en América Latina se encuentran las fuerzas aéreas de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.