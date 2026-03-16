Urovesa sigue conquistando Singapur: firma un nuevo contrato para la venta de un centenar de blindados VAMTAC

La empresa gallega Urovesa ha confirmado la firma de un nuevo contrato con las Fuerzas Armadas de Singapur para el suministro de más de un centenar de vehículos tácticos VAMTAC. El acuerdo refuerza la presencia de la compañía española en el mercado asiático y consolida una relación industrial y militar que se ha ido fortaleciendo durante la última década con distintos programas de adquisición.

El nuevo pedido supone el tercer contrato firmado entre ambas partes y confirma la confianza del Ejército singapurense en la plataforma desarrollada por el fabricante español. El VAMTAC se ha convertido en uno de los productos estrella de la empresa gallega, diseñado para operar en entornos exigentes y adaptado a múltiples configuraciones para misiones tácticas, logísticas y de apoyo.

La relación entre Urovesa y Singapur comenzó en 2013, cuando el país asiático realizó su primer encargo de estos vehículos de alta movilidad. Exactamente, pidió 60 unidades. Aquel contrato abrió la puerta al mercado regional y permitió a la compañía demostrar la fiabilidad de su tecnología en uno de los ejércitos más avanzados del sudeste asiático.

Cinco años después, en 2018, ambas partes firmaron un segundo contrato que amplió el número de unidades en servicio. Exactamente, pidió una decena más de unidades. Aquella operación consolidó la presencia de los VAMTAC dentro de las capacidades operativas de Singapur y reforzó la cooperación industrial con la empresa española, que desde entonces mantiene una relación continuada con el cliente.

Con este tercer contrato, Urovesa afianza su posición en Asia-Pacífico y confirma la creciente proyección internacional del fabricante. La compañía, con sede en Galicia, continúa ampliando su cartera de clientes en distintos continentes gracias a una plataforma que ya utilizan numerosas fuerzas armadas y que se ha convertido en uno de los referentes españoles en vehículos militares de alta movilidad.