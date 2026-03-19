Francia presenta su futuro portaaviones: 30 cazas, drones, dos reactores nucleares K22 y catapultas electromagnéticas

Francia ha desvelado las líneas maestras de su nuevo portaaviones nuclear, denominado France Libre, que reemplazará al actual Charles de Gaulle a partir de 2038. El buque, con un desplazamiento estimado de entre 78.000 y 80.000 toneladas, estará propulsado por dos reactores nucleares K22 y contará con una autonomía prácticamente ilimitada, condicionada únicamente por el mantenimiento y el aprovisionamiento logístico de su grupo de combate.

La plataforma tendrá una eslora cercana a los 310 metros y una cubierta de vuelo diseñada para operar con catapultas electromagnéticas EMALS, similares a las empleadas por la Marina estadounidense. Este sistema permitirá lanzar aeronaves con mayor eficiencia energética y menor estrés estructural, además de facilitar la integración de nuevos vectores aéreos, incluidos drones de combate y sistemas no tripulados de próxima generación.

El ala aérea embarcada estará compuesta por unos 30 cazas, previsiblemente versiones evolucionadas del Rafale M o futuros sistemas del programa FCAS, junto a aeronaves de alerta temprana y drones. Esta combinación permitirá operaciones simultáneas de superioridad aérea, ataque a superficie y guerra electrónica, ampliando significativamente la capacidad operativa respecto al actual portaaviones francés.

El sistema de propulsión nuclear K22 proporcionará no solo energía para la navegación, sino también una elevada capacidad de generación eléctrica destinada a sensores avanzados, radares de nueva generación y sistemas de guerra electrónica. Esta arquitectura energética permitirá integrar tecnologías futuras, como armas de energía dirigida o sistemas de defensa de alta potencia, en un entorno de combate altamente digitalizado.

En el ámbito de los sistemas de combate, el France Libre estará diseñado para operar en entornos multidominio, integrando datos procedentes de sensores embarcados, satélites y otras plataformas navales y aéreas. La gestión de la información en tiempo real será clave para la toma de decisiones, apoyada en redes de comunicaciones seguras y capacidades avanzadas de procesamiento de datos.

El buque contará con una tripulación aproximada de 2.000 efectivos, incluyendo el personal del ala aérea. Su diseño incorporará mejoras en habitabilidad, automatización de sistemas y reducción de la firma radar, con el objetivo de aumentar la supervivencia en escenarios de alta intensidad. Además, su tamaño y capacidad permitirán operar durante largos periodos en teatros alejados sin necesidad de relevo inmediato.

Con este programa, Francia refuerza su posición como única potencia de la Unión Europea con capacidad de operar portaaviones nucleares. El France Libre no solo garantiza la continuidad de su disuasión naval, sino que también representa un salto tecnológico en la proyección de fuerza, alineado con la evolución hacia sistemas de combate conectados, automatizados y basados en el dominio de la información.