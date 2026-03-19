GMV liderará el proyecto europeo de defensa Myriad para analizar imágenes satelitales con IA

La multinacional española GMV va a ser la cabeza visible de Myriad, una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Defensa destinada a mejorar las capacidades de análisis de imágenes satelitales mediante inteligencia artificial. El proyecto busca automatizar la identificación de información relevante y generar inteligencia procesable en operaciones militares, optimizando la rapidez y la fiabilidad de los análisis frente a amenazas en escenarios complejos.

El sistema integrará datos procedentes de satélites ópticos y radar, combinando múltiples fuentes para detectar, identificar y caracterizar objetivos de interés. La fusión de información permitirá reducir errores humanos y acelerar la toma de decisiones, lo que resulta clave en misiones de vigilancia y reconocimiento en entornos con condiciones adversas o actividad camuflada, reforzando así la capacidad de reacción de los ejércitos europeos.

Myriad se desarrollará en fases que incluyen diseño tecnológico, pruebas operativas y validación con usuarios reales, entre ellos ministerios de Defensa de distintos países europeos. El proyecto permitirá generar inteligencia geoespacial en tiempo real, facilitando la planificación y ejecución de operaciones militares con mayor precisión y mejorando la seguridad de los efectivos desplegados en escenarios de alto riesgo.

El proyecto tiene también un componente estratégico: busca reducir la dependencia europea de tecnologías externas y consolidar la soberanía tecnológica en inteligencia geoespacial. Además, Myriad pretende establecer estándares europeos para la aplicación de inteligencia artificial en defensa, reforzando la competitividad industrial y la autonomía estratégica del continente en un sector clave para la seguridad.

Con una duración prevista de 48 meses y un presupuesto cercano a cinco millones de euros, el consorcio europeo de Myriad integra nueve socios, liderados por GMV. La iniciativa se presenta como un salto cualitativo en el uso de IA para la defensa europea, permitiendo transformar datos satelitales en información operativa con rapidez, eficiencia y fiabilidad, potenciando así la capacidad de vigilancia y respuesta frente a amenazas emergentes.