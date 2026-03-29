Corea del Norte prueba un motor para impulsar los misiles balísticos con los que amenaza a EEUU

Nuevas amenazas del régimen de Corea del Norte: su Ejército ha anunciado una nueva prueba de propulsión de misiles como parte de un plan quinquenal para impulsar las capacidades militares del régimen, recoge este domingo la agencia estatal de noticias KCNA.

La prueba se realizó utilizando un "motor de combustible sólido de alto empuje con material compuesto de fibra de carbono", que logró un empuje máximo de 2.500 kilonewtons (kN), detalló el medio gubernamental.

Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, se cree que el motor ha sido desarrollado para los nuevos misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20, que se encuentran en desarrollo y que en teoría podrían alcanzar territorio estadounidense. KCNA no dio detalles sobre el lugar o la fecha de la prueba.

El dictador norcoreano Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, aseguró que el ensayo es "de gran importancia para elevar el poderío militar estratégico del país al nivel más alto, y se ajusta plenamente a la estrategia nacional y a la demanda militar de modernización de las fuerzas estratégicas".

Kim supervisó también una prueba con tanques de combate y visitó una base de entrenamiento para fuerzas de operaciones especiales, según la agencia del régimen.

El régimen exhibió sus nuevos misiles por primera vez el pasado otoño, en un desfile militar con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo. Los misiles, dotados de una autonomía de unos 15.000 kilómetros, estarían capacitados para el transporte de múltiples ojivas, entre ellas nucleares.

Hace unos días, la tiranía norcoreana hizo otra exhibición de fuerza con las imágenes de una inspección del propio Kim Jong-un, junto a su hija junto a su hija Kim Ju-ae, de tropas de infantería y unidades de blindados. La adolescente fue fotografiada tomando los mandos de un tanque de combate de última generación, un hecho que disparó las especulaciones sobre su papel como futura heredera del régimen.