Indra y la surcoreana Hanwha cierran un acuerdo para desarrollar proyectos conjuntos de Defensa en Hispanoamérica

Indra y Hanwha Aerospace han firmado un memorando de entendimiento para impulsar proyectos conjuntos de defensa en Hispanoamérica. El acuerdo refuerza la colaboración entre ambas compañías y busca aprovechar sus capacidades complementarias en tecnología y plataformas militares. La alianza se centra en ofrecer soluciones integradas a las necesidades de modernización de las fuerzas armadas de la región.
El pacto contempla la participación conjunta en programas de defensa, especialmente en el ámbito de los sistemas terrestres. Ambas empresas aspiran a posicionarse como un socio preferente para gobiernos hispanoamericanos que buscan renovar sus capacidades militares. La cooperación permitirá combinar la experiencia tecnológica de Indra con el desarrollo de plataformas de Hanwha, creando una oferta más competitiva en el mercado internacional.
Uno de los ejes clave del acuerdo es la integración de sistemas avanzados de mando y control, comunicaciones y conciencia situacional desarrollados por Indra en plataformas militares de Hanwha. Esta combinación permitirá ofrecer soluciones completas que van más allá del suministro de vehículos, incorporando capacidades digitales y de gestión operativa que resultan cada vez más demandadas por los ejércitos modernos.
El primer objetivo concreto de esta alianza se sitúa en Chile, donde ambas compañías ya trabajan en una propuesta conjunta para el Ejército del país. La oferta incluye el vehículo blindado 6x6 Tigon, desarrollado por Hanwha, equipado con sistemas tecnológicos de Indra. Este proyecto se enmarca en los planes de modernización militar del país sudamericano y podría servir como puerta de entrada a otros mercados de la región.
Indra asumirá además un papel relevante como coordinador regional de las actividades en Hispanoamérica. La compañía española cuenta con una presencia consolidada en varios países de la zona, lo que facilitará la identificación de oportunidades y la interlocución con las autoridades locales. Esta posición refuerza su estrategia de expansión internacional en el ámbito de la defensa.