Meloni suspende la renovación "automática" del acuerdo de defensa con Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado que suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel y que se ha tomado esta decisión "en vista de la situación actual", según información de la AFP. Así lo ha señalado la mandataria desde el foro vinícola 'Vinitaly' en la ciudad de Verona (norte).

Este acuerdo incluye el intercambio de equipamiento militar y de investigación tecnológica. "En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", ha dicho Meloni, de acuerdo con la agencia de noticias italiana Ansa.

La suspensión de la renovación del acuerdo —que había caducado el 13 de abril, un día antes de que Meloni haya anunciado esta decisión— no ha trascendido hasta este martes. El mismo lunes la prensa italiana daba por hecho que se renovaría automáticamente.

¿Qué regula el acuerdo y cuáles son sus objetivos?

El acuerdo de defensa entre Italia e Israel —formalizado el 16 de julio de 2003— contempla una renovación automática cada cinco años y regula la cooperación bilateral en el sector de la defensa y las actividades de intercambio vinculadas a este ámbito.

Dicho acuerdo tiene entre sus objetivos facilitar la importación, exportación y tránsito de material militar y de defensa entre ambos países; la creación de programas conjuntos de educación y formación; el intercambio de servicios médicos militares y la organización de actividades deportivas militares bilaterales, además de fomentar el intercambio de datos técnicos y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e innovación tecnológica.

Un "gesto político"

Fuentes del Ministerio de la Defensa consideran esta suspensión como un "gesto político", que ha sido comunicada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a su homólogo isaraelí, Israel Katz.

Meloni ha sido a menudo crítica con las autoridades de Israel por la guerra en la región. La última crítica del Gobierno italiano al Estado judío llegó este 8 de abril para reclamar el esclarecimiento de los disparos del ejército israelí a un convoy italiano desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Esta misma mañana desde Verona la mandataria italiana ha reivindicado la potestad de contradecir a sus aliados, después de afear al presidente estadounidense Donald Trump su ataque al Papa.