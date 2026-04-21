Fracasa el enésimo intento de desbloquear el programa FCAS para el caza europeo de sexta generación

El programa FCAS, pilar sobre el que se debe edificar un avión de combate europeo de sexta generación, no consigue avanzar. El último intento de mediación entre Francia y Alemania ha terminado sin acuerdo, evidenciando que las diferencias entre los principales socios industriales del proyecto (Dassault Aviation y Airbus) están muy lejos de resolverse. Se vuelve a confirmar que el programa está muy cerca de descarrilar definitivamente.

Las discrepancias giran, una vez más, en torno al control del desarrollo del caza, núcleo del sistema FCAS. Francia insiste en mantener el liderazgo técnico e industrial, mientras que Alemania exige un reparto más equilibrado de las responsabilidades y de los trabajos. Esta pugna no es menor, ya que afecta directamente al acceso a tecnologías clave, propiedad intelectual y capacidad de decisión sobre el futuro del programa.

El fracaso de la mediación no solo bloquea avances técnicos, sino que también introduce serias dudas sobre la viabilidad de un avión de combate común. Algunas informaciones apuntan a que empieza a contemplarse un escenario en el que cada país desarrolle su propio aparato, rompiendo así la idea original de un sistema plenamente integrado y compartido entre los socios europeos. España, el tercer país, debería elegir en qué lado se sitúa.

Mientras tanto, otros pilares del FCAS, como los drones acompañantes o la denominada nube de combate, podrían seguir desarrollándose de forma conjunta. Sin embargo, sin un acuerdo sobre el avión tripulado, el corazón del proyecto quedaría seriamente debilitado. Esto supondría un cambio de paradigma en una iniciativa concebida como símbolo de la autonomía estratégica europea en defensa.

El bloqueo ha escalado ya al plano político, donde los gobiernos de Francia y Alemania deberán decidir si fuerzan un acuerdo o asumen una ruptura parcial o total del programa. La falta de entendimiento industrial refleja también tensiones más amplias sobre liderazgo, soberanía tecnológica y prioridades estratégicas dentro de Europa.