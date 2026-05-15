Diehl Defence prueba con éxito el lanzamiento de misiles contra carro Spike desde un dron terrestre Ziesel

Diehl Defence ha realizado con éxito una campaña de pruebas en la que ha integrado el misil anticarro Spike LR en su vehículo terrestre no tripulado o UGV Ziesel, culminando con varios lanzamientos reales en un entorno de ensayo controlado. El experimento se enmarca en el desarrollo de plataformas autónomas capaces de operar en primera línea sin exponer a los soldados en escenarios de combate de alta intensidad.

Las pruebas se desarrollaron durante cinco días consecutivos y comprendieron un total de 17 disparos del misil Spike LR desde la plataforma Ziesel. La campaña permitió evaluar la estabilidad del vehículo, la integración del sistema de armas y la capacidad del conjunto para mantener precisión en condiciones reales de fuego, un paso clave en la evolución de los sistemas terrestres no tripulados armados.

El Ziesel es un vehículo terrestre no tripulado de pequeño formato diseñado originalmente para misiones de apoyo logístico, evacuación médica y reconocimiento. Sin embargo, en esta fase de desarrollo ha sido configurado como portador de armamento, incorporando el kit de autonomía Platon, que le permite desplazarse y operar con un alto grado de independencia en entornos tácticos complejos.

El misil Spike LR es un sistema anticarro de largo alcance utilizado por varios ejércitos occidentales, capaz de neutralizar blindados y objetivos reforzados mediante guiado electroóptico. Su integración en plataformas no tripuladas terrestres amplía su alcance operativo y reduce la exposición directa de los operadores, al trasladar la capacidad de ataque a sistemas remotos o autónomos.

Este tipo de desarrollos refleja la transformación acelerada de la guerra terrestre moderna, donde los sistemas no tripulados están asumiendo progresivamente tareas que antes requerían presencia humana directa. El uso de UGV armados responde a la necesidad de reducir bajas y aumentar la capacidad de respuesta en escenarios donde la saturación de sensores y drones es cada vez mayor.

La demostración abre la puerta a futuras fases de evaluación operativa con ejércitos aliados interesados en incorporar vehículos terrestres autónomos armados a sus estructuras. El concepto apunta a unidades más distribuidas, con plataformas robóticas capaces de actuar como extensión de la infantería y ejecutar misiones de fuego directo en coordinación con sistemas tripulados y aéreos.