El que fuera jugador del Barcelona de baloncesto Audie Norris ha denunciado a través de la red social X un intento de robo en la estación de trenes barcelonesa de Sants. Norris, de 65 años, ha explicado que "anoche, en la estación de Sants en Barcelona fui al parking a recoger el coche y dos hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás. Otro vino con la excusa de limpiarme. En realidad, querían robarme. Logré escapar, entrar al coche, cerrarlo y me fui".

De modo que Norris sufrió lo que en el argot se conoce como el "método de la mancha", un procedimiento que los ladrones utilizan para confundir a la víctima y hacerse con sus pertenencias mientras simulan limpiarle una mancha que ellos mismos le han provocado. En otro mensaje, el exjugador ha denunciado la falta de seguridad en la capital catalana: "No había policía ni seguridad, eran las 23:00 h. Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia. ¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle".

Anoche, en estación Sants en Barcelona, fui al parking a recoger el coche y 2 hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás otro vino con excusa de limpiarme. En realidad, querían robarme, logré escapar, entrar al coche y cerrarlo y me fui. — Audie Norris (@atomicdog14) February 18, 2026

Y es que Norris, un hombre que medía 2'06 metros de altura y pesaba 104 kilos en su época de profesional, se ajusta perfectamente a la definición de armario ropero. Jugó en el Barcelona entre 1987 y 1993 y a día de hoy es considerado el mejor extranjero que militó en el club catalán.

Atracar a deportistas, casi una tradición

El estadounidense no ha sido el único deportista que ha sufrido la inseguridad en Barcelona. Sebastián Vettel, el piloto de Fórmula 1, sufrió un robo en Barcelona en 2022, tras la celebración del Gran Premio de Montmeló. También el exjugador del Barcelona de fútbol Aubameyang y su familia fueron víctimas de un robo con violencia en su casa. Y a Lewandowski le robaron el reloj por apoyar el codo en la puerta de su coche con la ventanilla abierta.

En su mensaje en X, Norris adjunta una fotografía de la chaqueta con la mancha que le hicieron los ladrones para tratar de robarle.