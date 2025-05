Frattesi marcó y se quedó sin visión: "Lo grité tanto que vi negro, pensé que me desplomaba"

Davide Frattesi fue el iluminado de la noche en Milán. Entró en el minuto 79 de partido con tablas en el marcador y terminó marcando el gol del Inter que le otorga el pase a la final de la Champions en el minuto 99 de juego. Ya en la prórroga.

Debemos reconocer que el tanto del jugador italiano fue un zurdazo al palo largo, imposible para Szczesny. Cuando vio el balón en la red, enloqueció y empezó a correr por la banda y a subirse a una valla en San Siro para celebrar con su afición… A continuación apareció mareado sobre el césped, ¿qué le había pasado a Frattesi?

Él mismo explicó la situación tras el encuentro: "No sé qué paso. La verdad es que tuve suerte de haber terminado el partido porque grité tanto que lo veía todo negro". Él fue también el héroe en Múnich el día de la eliminación del Bayern y asegura que "no pensaba que pudiera repetir una emoción así, pero me pasó de nuevo. Esa es la belleza del fútbol".

Pero la cosa podía no haber salido como Frattesi esperaba. De hecho, él mismo confesó que estuvo a punto de no poder jugar debido a una pequeña lesión…. "Tengo que dar las gracias a los fisioterapeutas. El domingo me lesioné en el abdomen e hicimos un trabajo increíble para que pudiera jugar. Les dedico la victoria y el gol".

¿Quién es Frattesi?

El Inter de Milán tiene claro el jugador que tiene y, recordemos, que su faceta de héroe no es novedoso para Inzaghi. De hecho, como hemos comentado, fue el propio Frattesi quien marcó el gol del triunfo en la ida de cuartos contra el Bayern (1-2) en el 88'. Un tanto que dedicó a su abuela, fallecida la semana anterior. En declaraciones posteriores a TNT dijo: "dé que ella me ayudó a marcar desde arriba y algún grito habrá dado. Un día nos veremos de nuevo y bailaremos como hacíamos".

Como es lógico, el italiano no esperaba volver a vestirse de salvador ante el Barça: "No sé qué decir, pensé que no podría repetir algo así en términos de emociones, pero ha vuelto a suceder algo increíble. Un gol como éste es parte de mi carrera".