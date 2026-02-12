El Cholo Simeone sorprende alineando a Marcos Llorente en la medular
Los de Simeone buscan la revancha inmediata tras el 0-3 del encuentro liguero de hace unos días.
Atlético de Madrid
Barcelona
Hansi Flick y Simeone se ven las caras pocos días después de su último enfrentamiento, de nuevo en el Metropolitano.
Recordemos que el conjunto dirigido por Diego Simeone llega a esta cita con dudas tras un inicio de año irregular, marcado por derrotas inesperadas y una falta de continuidad en los resultados (2 victorias en sus últimos 6 encuentros). A pesar de ello, los rojiblancos confían en hacerse fuertes en casa, donde el apoyo de su afición puede ser clave para cambiar la dinámica y recuperar sensaciones.
Simeone si nos sorprende más esta noche de Copa del Rey al colocar a Marcos Llorente en la medular. Nahuel Molina ocupará el lateral. Sabe el Cholo que incomoda al Barça y evitar superioridades en esa zona del medio es fundamental para combatir a este Barça.
TENEMOS TAMBIÉN ONCE DEL ATLETI. El Cholo hoy va a por todas con Musso, Ruggeri Koke, Griezmann, M. Llorente, Molina, Hancko, Marc Pubill, J. Alvarez, Giuliano y Lookman.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/4NtzUPibXH— Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026
Por su parte, el Barcelona llega con una fisonomía algo mermada por las bajas en la medular, sin Gavi ni Pedri. Sin embargo, el talento de Dani Olmo y la llegada de Fermín compensan esas ausencias. En ataque, la mirada está puesta en Lamine Yamal, quien sigue siendo el factor diferencial.
Hansi Flick va con apenas dos cambios con respecto al XI de Liga. Regresa De Jong a la sala de máquinas y vuelve Ferran Torres como ‘9’.
YA TENEMOS ONCE INCIAL DEL BARÇA. Sin sorpresas en el bando de Flick que saldrá con Joan García, Koundé, Cubarsí, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin, Dani Olmo, Ferran Torres, Mac Casadó y Balde.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AtletiBarça pic.twitter.com/6bszHBN3vf— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2026
Centrándonos en lo que nos ocupa hoy en el Metropolitano.. Hay que destacar que en el bando rojiblanco, la solidez defensiva será la prioridad tras los desajustes del último partido. Suponemos, porque todavía no conocemos la alineación del Cholo, que Jan Oblak estará bajo palos, protegido por una línea donde destacan Le Normand y Hancko. En el centro del campo, la experiencia de Koke será vital para frenar el ritmo culé, mientras que arriba, la potencia de Sörloth y el desequilibrio de Lookman son las principales esperanzas para batir la portería rival.
Destacar que la polémica está servida con la final de la Copa del Rey... ya que desde la RFEF parece que están incluso barajando la posibilidad de que se dispute un domingo a las 16:00h. TERRIBLE.
💣 La final de la Copa del Rey podría jugarse en domingo y a las 16:00 horas
➡️ La RFEF no quiere que coincida con un partido de la Selección Femeninahttps://t.co/mt6LrDTKo9— Tiempo de Juego (@tjcope) February 12, 2026
El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en un duelo que huele a revancha inmediata, ya que hace apenas unos días se vieron las caras en Liga con un resultado contundente de 3-0 a favor de los azulgranas. El equipo del "Cholo" Simeone busca sanar las heridas ante su gente, mientras que el Barça de Hansi Flick llega con la intención de dejar la eliminatoria encarrilada antes de la vuelta en marzo.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del segundo encuentro de las primeras semifinales de la Copa del Rey 2026/27 que enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. Recordemos que son a doble partido… Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- Suplentes: Jan Oblak, Salvi Esquivel, Clément Lenglet, Robin Le Normand, José María Giménez, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Nicolás González, Alejandro Baena, Thiago Almada y Alexander Sørloth
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Dani Olmo
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Ronald Araújo, Gerard Martín, Jofre Torrents, João Cancelo, Marc Bernal, Tomás Marqués, Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Juan Hernández