¿Quién ganará el mejor partido de Europa?
El mejor partido en la actualidad, por el estado de forma de ambos equipos, narrado por Libertad Digital desde el Parque de los Príncipes
Paris Saint-Germain
Barcelona
Se miden los dos equipos que lideran la fase liga de la Champions, los dos equipos más en forma de toda Europa y los dos que mejor están jugando en este arranque de temporada. Palomitas, un refrigerio y a disfrutar.
El Barcelona, que ha comenzado la temporada marcando los mejores registros de victorias -11 en los 11 partidos oficiales jugados, 9 en Liga y 2 en Champions- se mide por primera vez a un rival de la máxima exigencia -los duelos en el Pizjuán y la Cartuja ante Sevilla y Betis tuvieron su miga, pero el de París es otro nivel-.
Con el Clásico a la vuelta de la esquina -el domingo a las 21h en el Camp Nou- veremos si Flick decide guardar alguna pieza y como sale de esta exigente semana el equipo azulgrana.
El Barcelona jugará hoy en París de naranja:
Por su parte Luis Enrique tendrá una baja capital. No podrá contar con Nuno Mendes. El lateral zurdo luso está lesionado y será Digné el que los sustituya. La diferencia entre ambos es brutal.
En cuanto a las novedades deportivas, Flick no podrá contar con los lesionados Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric García ni Jules Koundé.
Veremos que inventa en el lateral derecho el técnico teutón ante la baja de Eric García y Jules Koundé.
Los dos primeros clasificados de esta fase de Liga que llegan en un momento dulcísimo de juego y resultados se miden en un auténtico partidazo-. Dos estilos similares con la presión tras pérdida como gran seña de identidad en un ADN en el que ambos buscan someter al rival con ataques verticales y ahogarles con la presión.
Un duelo interesantísimo que medirá también la partida de ajedrez que se librará en los banquillos con el duelo Luis Enrique -partido siempre especial el del técnico asturiano contra su Barcelona- vs Hansi Flick.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 3ªjornada de la fase liga de la Champions que mide en el Parque de los Príncipes al PSG y al F.C. Barcelona.