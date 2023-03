Del maloliente caso Negreira

Casi al mismo tiempo que el Real Madrid publicaba un vídeo con los últimos retoques del nuevo Bernabéu, que si todo va bien será una realidad a finales de este año o primeros de 2024, se descubría que el Barcelona había contratado una empresa del número dos del Comité Técnico de Árbitros durante veinte años. Mientras el Real Madrid anunciaba a bombo y platillo su trescientos cumpleaños en la Champions salía a la luz que José María Enríquez Negreira había cobrado siete millones de euros por unos informes, que ha empezado a publicar Libertad Digital, de dos o tres folios a lo sumo, repletos de faltas de ortografía y llenos de obviedades que podría repetir cualquier ciudadano de a pie. Coincidiendo casi con la noticia de que un grupo de facinerosos había entrado en el domicilio de la jueza Silvia López Mejía, que era la encargada de admitir o no a trámite la denuncia de la Fiscalía acerca del mayor escándalo deportivo de la historia de España, mientras ella estaba dentro, el Real Madrid eliminaba en los octavos de final de la Copa de Europa al Liverpool y despedía al equipo derrotado a los acordes del You’ll never walk alone, el Nunca caminarás solo que sirve de himno al seis veces campeón continental. Saltaba la noticia de que Hacienda tenía que devolver al Real Madrid noventa millones de euros al no haber deducido durante años el IVA de las facturas de los agentes de futbolistas y la posterior sentencia del Tribunal Supremo justo en el sentido contrario y al rato se sabía que el derrumbe del Silicon Valley Bank iba a complicar más aún la financiación del Espai Barça, cifrada en mil quinientos millones de euros.

Estaba siendo eliminado el Barcelona en los dieciseisavos de final de la Europa League, que es la División de Plata del fútbol europeo, mientras UEFA publicaba que, al quedarse como único representante español de la Champions, el Real Madrid ingresaría más en sus arcas debido al marketpool, un premio extra a añadir a los tradicionales por ir pasando de ronda clasificatoria. Decía Rafaela Pimenta, la heredera del imperio de Mino Rahiola y representante, entre otros, de Haaland, que el Real Madrid tenía magia para cualquier jugador del mundo cuando se filtraba que el hijo de Negreira, o sea júnior o Negreirita, como lo ha rebautizado Federico Jiménez Losantos, había informado al Barcelona con tres meses de antelación de quién sería el árbitro de la Copa del Rey ante el Alavés, Clos Gómez, hoy resonsable de ese VAR que Negreira papá sugirió al Barça que podía controlar. Los culés andan como el juez Desiato de la serie Your Honor, tapando un error con una mentira y luego dos con dos, tres con tres, cuatro con cuatro... mientras que el madridismo (salvo, quizás, Del Bosque y Ramón Calderón) se muestra orgulloso de su club, de su equipo. Real Madrid y Barcelona son las dos caras deportivas de España, de un modo muy similar a como la Comunidad de Madrid y Cataluña son también las dos caras, en este caso políticas, de la administración.

Las dos grandes decisiones adoptadas por Joan Laporta acerca del Barçagate han sido, hasta ahora, romper a llorar mientras llamaba sinvergüenzas a todos y no invitar a Florentino a la comida de directivas. Esas y, por supuesto, decir, como repitió ayer Masip y anteayer Freixa, que todo se trata de una conspiración. Y lo es, tienen razón los tres. Tienen razón el ex líder del Elefante Azul, el ex jugador de balonmano y el ex portavoz, se trata de una conspiración, de su propia conspiración, de la conspiración que durante años llevan encabezando contra el Fútbol Club Barcelona quienes han tenido ahí puestos de irresponsabilidad. La compra de la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio no fue un error individual sino una táctica colectiva heredada de unos presidentes a otros. De los "informes" publicados por Miguel Ángel Pérez se deduce fácilmente que fueron fabricados para no ser leídos y al objeto de que absolutamente nadie los tuviera en cuenta. Salvo en la Narnia culé, esos garabatos con groseras faltas de ortografía constituían una tapadera y se justificaban para equilibrar las fuerzas. Pero que nadie, salvo el Consejo Superior de Deportes, la Liga, la federación, UEFA y los clubes afectados, piensen mal porque hace tres días habló el abogado defensor del Barça, Piqué, confesando que así no se compra a un árbitro. ¿Y cómo se hace, Gerard? ¿Tú lo sabes? ¿Conoces de alguien que lo haya hecho alguna vez?

Del maloliente caso Negreira, que es el repugnante Barçagate, ha hablado hoy el presidente de la FIFA, Infantino. "Hay que encontrar una solución", ha sido el "¡Eureka!" que se le ha ocurrido al hombre que vendió el Mundial a Qatar. Pero hay que buscarla, es cierto. La solución del Fútbol Club Barcelona pasa por la deconstrucción, que es lo que Ferrá Adriá hacía con la tortilla de patatas, y una reforma total. Personas nuevas, nuevas ideas, hombres y mujeres limpios, quién sabe si un Luis Bassat, por ejemplo. El ex candidato a la presidencia del club se declaró alarmado por la basura acumulada en las cloacas del fútbol y aseguró que una persona muy importante del club le había dicho que él no podría ser nunca presidente porque no sabía cómo comprar a un árbitro. Es justamente esa cualidad, la de no saberlo, lo que, en mi madridista opinión, coloca a Bassat y a otros como él en la encrucijada: mirar hacia otro lado y dejar que el Barcelona se hunda más y desaparezca o encabezar cuanto antes un proceso de regeneración total. Y eso pasa por la dimisión de Laporta a la voz de ya y la convocatoria urgentísima de elecciones.