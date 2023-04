Laporta quiere que Ceferin sea su Francisco Franco

Enrique Jardiel Poncela se preguntaba en el título de su famosísima novela si hubo alguna vez once mil vírgenes y yo me pregunto si hubo alguna vez vida inteligente en el Barça. Si la hubo, si en el Barça hubo alguna vez vida inteligente, gente seria y con un mínimo de autocrítica, está claro que ahora no la hay. Y si está constatado que Laporta y, hacia atrás, Bartomeu, Rosell, de nuevo Laporta, Gaspart y puede que incluso Núñez, pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, podría afirmarse sin lugar a dudas que el club catalán lleva siendo dirigido por gente poco capaz desde el año 1978. Recuerdo a Nicolás Casaus, que al menos era todo un gentleman. Más recientemente recuerdo también a Carlos Tusquets, al que le tocó presidir la comisión gestora en un momento muy delicado y que era un hombre muy sensato. Creo que el Barça perdió una ocasión histórica en 2000 y luego en 2003 para posicionarse en la línea correcta con Luis Bassat, que me parece una persona muy razonable y a quien no veo sinceramente pagando a Negreira por mucho que se lo dieran heredado. Y en las últimas elecciones me parece que lo mejor para los culés habría sido elegir a Víctor Font, que era sin lugar a dudas quien tenía el proyecto más serio. Pero el caso es que, probablemente porque Font era demasiado formal, para navegar en medio de la tempestad los culés escogieron a Laporta, que arrasó literalmente en las elecciones gracias a una pancarta que puso al lado del Bernabéu y a que abrazó a un maniquí de Messi, al que, según parece, quiere recuperar ahora después de asegurar que lo retendría.

Durante muchos años, y lo digo desde el punto de vista de un madridista, aquí pensamos que ellos eran muy listos y nosotros éramos muy tontos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que ellos trajeran a Maradona, a Schuster, a Simonsen, a Ronaldo? Traían a los mejores del mundo, a lo mejores, y pagándoles como a auténticos reyes. ¿Cómo era posible que Neymar eligiera al Barça? El otro día lo dijo Ramón Martínez, que ya está jubilado y ahora puede hablar: el brasileño pidió, entre otras bagatelas, una casa de 60.000 euros para sus abuelos para fichar por el Madrid y Florentino dijo "no". Florentino Pérez dijo "no" y es muy probable que Rosell dijera "sí". No eran más listos ni mejores negociantes, sólo eran más irresponsables, más fiesteros, más... vivalavirgen, por seguir recordando a Jardiel. Si la irresponsabilidad arranca en el 78 estamos hablando de casi medio siglo de alegría para el cuerpo, Macarena. Y eso acaba saliendo. Y ha salido. Y, como decía, el barcelonismo ha escogido para guiar su barco en plena tormenta a Joan Laporta, que inauguró su primer mandato prometiendo a Beckham, que ya lo tenía fichado el Madrid. Puede que Florentino ya supiera en 2000 que Laporta iba a ser un desastre.

Yo, debo confesarlo, sufro por Laporta. Sufro por él porque creo que va como una maleta. No me parece que pueda elegir entre una opción buena y otra mala sino entre una terrible y otra abracadabrante. No hay buenas soluciones para un Barça que debe 1.500 millones, que ahora se va a endeudar en otros 1.500, que está vendiendo su patrimonio por adelantado y que puede ser excluido de la próxima Champions si así lo considera la UEFA. Por eso no pienso bromear con el hecho de que Laporta salga a lloro por rueda de prensa. Hoy se ha vuelto a emocionar porque la tensión ahí dentro debe ser horrible, casi tanta como la de Kennedy cuando los misiles: ¿Qué hacer? ¿Por dónde cortar? ¿Con qué quedarse y de qué prescindir? Hoy ha prescindido de Barça Televisión, canal que empezó a emitir en 1996 y que, entre contratados y colaboradores, deja en la calle a 150 trabajadores. Cierra el canal por 8 millones. Ayer se supo que el club había preguntado a sus socios a través de una encuesta si querían seguir en la situación actual o transformarse en sociedad anónima deportiva y hoy, después de que se supiera ayer como digo que el club lo había preguntado, Laporta ha dicho que el Barça seguirá siendo de sus socios. Entonces, ¿a santo de qué viene la pregunta?

Y entre que no hay soluciones buenas y malas sino horribles y abracadabrantes y la actual junta directiva tiene que elegir entre susto y muerte y que al frente de la entidad están muchos de aquellos que la han llevado a su situación actual, el Fútbol Club Barcelona es noticia diaria por sus constantes patinazos. ¡Qué tiempos aquellos en los que Franco lo solucionaba todo recalificando unos terrenos o inyectando dinero a fondo perdido! Pero, desafortunadamente para el barcelonismo, su padrino falta desde 1975. Lo último que me han dicho es que Laporta esgrime ante UEFA el fichaje de Messi como comodín para que Ceferin no lo apee de la Champions. Pero no se trata de rescatar al Barça sino al fútbol. Y, sobre todo, de lo que se trata es de lanzar un mensaje de seriedad y no de irresponsabilidad. Laporta quiere que Ceferin sea su Francisco Franco. ¿Lo logrará? ¿Le impondrán también a él la insignia de oro y brillantes si no hay sanción para quitársela dentro de medio siglo? Está claro que con Franco el Barça vivía mejor.