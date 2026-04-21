Decidido, la FIA corta el grifo

Los cambios entrarán en su mayoría en vigor el próximo GP de Miami, que se celebra el primer fin de semana de mayo. El parón provocado por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí le ha permitido a la FIA un tiempo de reflexión y diálogo con las partes que ha desembocado en más cambios de los esperados.

Los cambios, que han sido aprobados y votados por los jefes de equipo de las escuderías que forman la parrilla, no solo responden a un criterio de seguridad sino del espectáculo y la demanda de los pilotos de tener un mayor protagonismo en pista y sobre los coches.

En este sentido, los pilotos, encabezados por Carlos Sainz como director de la GPDA, habían mostrado su preocupación por el inesperado comportamiento de los monoplazas ante la activación del modo 'boost' que ofrece una entrega extra de energía y que estuvo detrás del accidente de Ollie Bearman en Suzuka.

A partir del GP de Miami, se reducirá la potencia disponible en situaciones de adelantamientos o defensa de la posición. A partir de ahora, se reduce de los 350 a los 150 kilovatios y se segmentará la utilización del motor eléctrico en función del sector del trazado. Según la FIA, "estas medidas se han diseñado para reducir las velocidades de alcance excesivas mientras se mantienen oportunidades de adelantamiento".

Durante la clasificación, se acortan los periodos de superclipping, el mecanismo de recuperación de la energía. Según el mismo comunicado del organismo regulador, "se reduce el máximo permitido de recarga de 8 a 7 megajulios, para tratar de reducir el exceso de recuperación de energía y potenciar que los pilotos vayan al límite". Es decir, que los pilotos no estarán tan a merced del sistema de recuperación, y se le da más protagonismo a su pilotaje, al tiempo que se reduce el tiempo dedicado al superclipping entre dos y cuatro segundos.

En clasificación, pero también en carrera, la potencia máxima del superclip se ha incrementado a 350 kW (anteriormente era de 250 kW), lo que reduce aún más el tiempo de recarga y la carga de trabajo del piloto en la gestión de energía.

El grupo de trabajo reunido este lunes en Londres también ha decidido tomar medidas respecto a las salidas para mejorar la seguridad y facilitar el mecanismo para los pilotos. Si bien estos cambios se probarán en el trazado de Miami, todavía no está previsto que entren en vigor.