Cánticos contra Pedro Sánchez en Madring y un cartel que engañó a la retransmisión oficial

Fiesta española por todo lo alto en Madring, sobre todo en el momento del himno nacional que ha sido interpretado de manera emocionante al ritmo de una orquesta y con tres cazas Eurofighter surcando el cielo de Madrid. Eso sí, lo que también ha sonado justo en esa recta de meta son cánticos en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Diversos grupos de aficionados lanzaron consignas contra un presidente ausente, como era de esperar. Nadie del Gobierno ha pasado por Madring para mostrar su apoyo a uno de los eventos más importantes de la historia de nuestro país, tanto a nivel deportivo como social.

El momento de los cánticos ya está siendo recogido en las redes sociales con vídeo incluido:

"¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", se cantó en varias ocasiones desde la tribuna de Madring. Esta clase de abucheos colectivos y reproches ciudadanos en citas masivas se ha convertido en un fenómeno recurrente durante las últimas apariciones públicas vinculadas a la gestión del líder del Ejecutivo central.

Incluso se vieron carteles en las gradas contra Sánchez y un aficionado logró engañar a la retransmisión con esta pícara maniobra:

Por otro lado, plena representación madrileña frente al vacío del Ejecutivo central. El palco de autoridades reflejó una notable fractura política ante la total ausencia de miembros del gabinete ministerial de la nación. Por el contrario, el respaldo institucional al evento recayó exclusivamente en los mandatarios autonómicos y locales, representados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

Además de esos cánticos contra Sánchez, también hubo otros opuestos hacia la figura de Felipe VI y sus hijas. "Viva España" y "Viva el Rey", se pudo escuchar en esa misma tribuna.