El recado de Valverde a Mbappé y Vinicius

El Real Madrid volvió a sumar tres puntos en LaLiga después de imponerse al Athletic de Bilbao en San Mamés (3-0). Mbappé fue el autor de un doblete al que se unió el tanto de Camavinga. El equipo consiguió dejar buenas sensaciones en el terreno de juego, aunque Fede Valverde precisó algunas mejoras que se deben mantener en algunos de sus compañeros de cara a los próximos partidos.

El uruguayo habló después del pitido final y al ser preguntado por la actuación de Kylian Mbappé, aunque sostuvo que "es una tranquilidad y una paz tenerlo arriba con nosotros", quiso mandar un mensaje. No solo a él, también a Vinicius: "Sabemos todo lo que puede aportar en ataque pero siempre es bueno verlos defender a él y a Vini como hoy lo han hecho". Pidiendo así una presión constante de estos futbolistas con los rivales en la zona defensiva en todos sus partidos.

En lo personal

Respecto a su momento personal aseguró que intenta disfrutar cada día. Valverde reconoció que "los últimos partidos han sido difíciles para mí, mentalmente poder destacar como venía haciendo durante tanto tiempo. Eso es responsabilidad mía, intento sacar el 100% de mí". Asimismo, habló de la importancia del resto de la plantilla: "El apoyo de los compañeros que siempre están ahí lo agradezco. Y también al cuerpo técnico por confiar en mí".

De cara al próximo partido, cuando recibirán en el Bernabéu al Celta de Vigo, el centrocampista afirmó que tiene "muchas ganas e ilusión": "Volver es una felicidad enorme y ojalá podamos conseguir otra victoria allí con nuestra gente". Los futbolistas que no podrán saltar al césped del Bernabéu serán Trent y Camavinga. El inglés sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y el francés un esguince leve en el tobillo durante el duelo ante el Athletic.