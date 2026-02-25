El Barça responde al CTA tras admitir el error en el gol del Girona: "Evitarlo es el siguiente"

Ocho días después del derbi en Montilivi, el FC Barcelona obtuvo el reconocimiento oficial que llevaba reclamando desde el pitido final. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitió que debió señalarse falta previa de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé en la acción que terminó con el 2-1 del Girona FC.

Pero el club azulgrana no se conformó con la rectificación. A través de sus redes sociales lanzó un mensaje breve y directo: "Asumir el error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente". Cuatro imágenes del pisotón acompañaban la frase. Un golpe encima de la mesa en toda regla.

Asumir el error es un gran paso.

Evitarlo es el siguiente. pic.twitter.com/TSQBtM9Utk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 24, 2026

El error reconocido por el CTA

La acción fue clara en la repetición: Echeverri pisa a Koundé antes del gol decisivo. Ni el árbitro principal, César Soto Grado, ni el responsable del VAR, Gálvez Rascón, señalaron infracción. El tanto subió al marcador y el Barcelona perdió tres puntos clave en la pelea por el liderato.

El Barça reclamó penalti en esta acción de Uche sobre Koundé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CgCw3ATNd1 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 18, 2025

Días después, el CTA admitió que el VAR debió intervenir por tratarse de "un error obvio y manifiesto" y recomendar la revisión a pie de campo para anular el gol. La consecuencia inmediata fue la ausencia de ambos colegiados en las designaciones arbitrales de la jornada siguiente. El reconocimiento llegó, pero tarde. Y en el entorno azulgrana consideran que no basta.

"Llueve sobre mojado"

El enfado del barcelonismo no nace solo de Montilivi. Semanas antes, el equipo dirigido por Hansi Flick ya había mostrado su malestar por el gol anulado a Pau Cubarsí en la semifinal copera ante el Atlético de Madrid. Aquel episodio también generó protestas formales y peticiones de explicación.

Por eso el mensaje publicado ahora tiene una carga simbólica mayor. No es únicamente una reacción a un error concreto, sino una advertencia: el club considera que se están acumulando decisiones perjudiciales.

Desde el final del partido ante el Girona, tanto jugadores como cuerpo técnico mostraron públicamente su indignación, especialmente por la inacción del VAR. Para el Barça, el fallo no solo estuvo en el césped, sino en la sala de videoarbitraje.

El mensaje de la entidad azulgrana en redes sociales no deja margen a interpretaciones: el club quiere que el reconocimiento de errores no sea un simple ejercicio de autocrítica, sino el inicio de una mejora real en la aplicación del VAR y en la toma de decisiones.