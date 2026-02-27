Diego Costa estalla contra Gil Manzano: "Es un hijo de puta, un mentiroso y mala gente"

Diego Costa pasó por los micrófonos de El Camino de Mario, podcast de Mario Suárez, y repasó distintos momentos de su carrera deportiva. Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Atlético de Madrid y trajeron al presente instantes de aquella época en el canal de YouTube. Nacido en Brasil, pero internacional con la selección española, no olvida las batallas en el campo con los defensas, especialmente contra Real Madrid y Barcelona.

Uno de los instantes más recordados es la expulsión que sufrió en el Camp Nou en 2019. Según Gil Manzano reflejó en el acta, el atacante vio la tarjeta roja por insultarle en dos ocasiones: "En el minuto 28 el jugador (número 19) Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos: "’Me cago en tu puta madre’", expresó el árbitro.

Mario Suárez quiso que Costa desvelara más de ese asunto y al preguntar por ello, el entrevistado no se mordió la lengua: "Hijo de puta, es un mentiroso. Fue una mentira que dijo. Yo pedí la grabación. ¿Cuántas veces escuché a Messi decir eso a los árbitros? Me puso 8 partidos de sanción, es mala gente", explicó Diego Costa en el podcast.

Además, Diego Costa aseguró que "Ramos y Pepe eran muy perros. En el Madrid siempre se puede pegar más", recordando sus clásicas batallas con los dos centrales del Real Madrid. Incluso, contó entre risas sus diferencias con los defensas culés: "Piqué y Puyol me daban una hostia y luego me pedían perdón, y yo les decía: "No me pidáis perdón, ¡insultarme!", dijo irónicamente.

Otros temas que tocó fueron su nacionalidad, cómo ve al Cholo y la relación con el técnico argentino, y su marcha al Gremio brasileño.