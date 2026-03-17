La hora de la verdad para Mbappé y Haaland en el Etihad

Manchester City y Real Madrid se dan cita esta noche en el Etihad Stadium para disputar la vuelta del partido de octavos de final de la Champions League. En la ida, los de Arbeloa lograron inclinar la balanza a su favor con un hat-trick de Fede Valverde (3-0), en un partido en el que Mbappé causó baja por lesión y Haaland no estuvo acertado de cara a portería. Todo parece indicar que esta vez sí que saltarán al césped, aunque en distintos momentos, para intentar dejar huella.

En lo que va de temporada, el noruego ha participado en 41 encuentros, sumando 29 goles y siete asistencias. De ellos, nueve partidos y siete tantos corresponden a la Champions League. Sin embargo, desde el 11 de febrero, en la goleada al Fulham, no ve portería y la media es de 0,7 goles por encuentro. Además, frente al Real Madrid, el atacante solo ha logrado tres tantos en ocho ocasiones.

En lo que respecta a Mbappé, debido a sus problemas físicos se ha tenido que perder varios partidos y ha disputado 33, acumulando 38 goles y seis asistencias. De estos, ocho son en la competición europea con trece tantos. El 8 de febrero ante el Valencia fue cuando el galo batió la portería por última vez, con una media de 1,15 goles por duelo. En todos los enfrentamientos ante el Manchester City, diez en total, ha visto portería siete veces.

Otros cara a cara

La pasada temporada, ingleses y españoles se midieron en la ronda intermedia con victoria en la ida para los de Pep Guardiola, único encuentro en el que coincidieron, ya que durante la vuelta el noruego no jugó. El responsable ese día del triunfo fue Haaland, que marcó un doblete, mientras Mbappé marcó el único tanto del Real Madrid.

Anteriormente, se vieron las caras en la temporada 19/20, aunque ninguno estaba en su actual equipo. Por un lado, Haaland formaba parte del vestuario del Borussia Dortmund y, por otro lado, Kylian Mbappé estaba en el Paris Saint-Germain. El encuentro correspondió a los octavos de final de Champions League y Haaland logró anotar dos goles en el Signal Iduna Park. Finalmente, los parisinos pudieron dar la vuelta al marcador, aunque Mbappé no participó como goleador.

Con todo en juego y el Etihad como escenario, el duelo entre Mbappé y Haaland vuelve a acaparar los focos, siendo una nueva oportunidad para brillar.