El Atlético de Madrid logra un récord histórico

El Atlético de Madrid atraviesa uno de los momentos de mayor respaldo social de toda su historia. La entidad ha anunciado que ha superado la barrera de los 158.000 afiliados durante el primer trimestre del año 2026, estableciendo así un hito sin precedentes en la trayectoria de la institución. En apenas tres meses, la masa social colchonera ha experimentado un incremento notable, sumando a más de 6.000 nuevos seguidores que han decidido formalizar su vinculación oficial con el equipo madrileño.

Este crecimiento sostenido viene a confirmar la tendencia alcista que la organización viene experimentando durante las últimas campañas. A través de una nota oficial, los responsables de la entidad han valorado de forma muy positiva estas cifras: "La gran familia rojiblanca continúa creciendo día tras día. Después de haber cerrado el año 2025 con un registro récord de 151.831 socios, esta cifra supera ya los 158.000 en el primer trimestre de 2026". Unas declaraciones que reflejan la fortaleza del club colchonero.

Una de las claves de esta fidelización sostenida reside en la modificación de los periodos de vigencia de los carnés. En la actualidad, la condición de afiliado va estrictamente ligada al año natural y no a la clásica temporada deportiva que abarca de agosto a junio. De este modo, la validez del pase se extiende ininterrumpidamente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio, facilitando la comprensión y la renovación de las cuotas por parte de la afición.

Asimismo, la política de la directiva establece que la admisión de nuevas solicitudes permanezca abierta durante los doce meses del año. Cualquier aficionado tiene la posibilidad de darse de alta en el momento que lo desee, empezando a disfrutar de las ventajas desde esa misma fecha hasta que finalice diciembre. Entre estos beneficios, la organización destaca la prioridad a la hora de adquirir pases para los encuentros, descuentos exclusivos en productos y facilidades en la solicitud de entradas para los compromisos que el primer equipo dispute en condición de visitante.

Por otra parte, la dirección del club busca potenciar el apoyo a todas las secciones de la entidad. Por ello, el carné garantiza el acceso gratuito a los partidos que disputen tanto el primer equipo femenino como el filial juvenil, el Atlético Madrileño, a lo largo de la presente campaña. Una medida diseñada para fomentar el ambiente en las gradas de las categorías inferiores y del fútbol practicado por mujeres.

Finalmente, el abanico de ventajas se completa con descuentos y promociones especiales en la red de tiendas oficiales de la marca, así como rebajas significativas para realizar la visita guiada por las instalaciones del estadio, conocida comercialmente como tour del Riyadh Air Metropolitano, y el acceso al recinto histórico del Atleti Tour & Museum. Toda una estrategia integral que persigue no solo incrementar los ingresos, sino consolidar el arraigo de los seguidores con la cultura y la historia deportiva de la institución.