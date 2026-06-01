Macron estalla por los disturbios tras el triunfo del PSG: "Seremos implacables"

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha condenado con dureza los graves disturbios registrados este fin de semana en París y otras grandes ciudades del país. Estos incidentes se produjeron tras las celebraciones por la victoria del Paris Saint Germain en la final de la Liga de Campeones, un triunfo histórico que se vio empañado por el caos y el vandalismo en las calles de la capital.

Durante la recepción oficial ofrecida al equipo en el Palacio del Elíseo, el jefe del Estado galo aprovechó para lanzar un mensaje de firmeza frente a la violencia. Tras dar una calurosa bienvenida a los jugadores y al cuerpo técnico del club, el mandatario fue tajante: "Ya no queremos ver esto. Se acabó. Estamos hartos. Se terminó". Su discurso reflejó el malestar del Gobierno ante unos altercados que han vuelto a poner en tela de juicio la seguridad ciudadana en las grandes concentraciones deportivas.

Macron insistió en que las escenas vividas en la vía pública durante gran parte de la madrugada son absolutamente intolerables para una sociedad democrática. "Nadie quiere que nos acostumbremos a esto", añadió el presidente francés, visiblemente molesto por la magnitud de los daños materiales y personales. La contundencia de sus palabras busca frenar la escalada de disturbios que en los últimos tiempos parece acompañar a las grandes celebraciones futbolísticas en territorio europeo.

El balance de los incidentes es alarmante. Según ha confirmado el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, las fuerzas de seguridad practicaron un total de 780 arrestos durante las celebraciones, lo que supone un incremento del 32 por ciento respecto a los incidentes del año pasado. De esta cifra, 457 personas pasaron a disposición policial en calidad de detenidos. Además, los enfrentamientos con los violentos dejaron un trágico saldo de 57 policías y gendarmes heridos.

Ante esta grave situación, Emmanuel Macron quiso desvincular por completo estos actos vandálicos de los valores que representa la competición atlética. "Esto no es fútbol. Esto no es deporte. Esto no es lo que amamos. Gracias a nuestros policías y gendarmes, seremos implacables con los que hayan sido detenidos", advirtió. Asimismo, dedicó un sentido recuerdo a los comerciantes afectados y a las víctimas de los destrozos. "Seremos inflexibles. ¡Basta ya! ¡Estamos hartos!", reiteró.

Finalmente, y a pesar de la gravedad de los hechos extradeportivos, el presidente no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a la plantilla por su extraordinario desempeño en el terreno de juego. "Bravo al cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores. Este PSG es un equipo formidable", señaló. En el ámbito estrictamente deportivo, Macron concluyó su intervención asegurando que, tras lograr este doblete, la escuadra parisina se consolida como "el mejor equipo de Europa", un hito por el cual "toda Francia está orgullosa".