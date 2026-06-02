El debut en Champions League del Como, pendiente de una decisión clave

La participación histórica del Como en la próxima edición de la Champions League se está viendo empañada por un problema con su propio estadio. Desde la UEFA se ha hecho saber a la entidad italiana que no cumple con los estándares exigidos para poder albergar los partidos de la competición y, como consecuencia, el Como no podrá disputar sus encuentros como local en casa si no se producen mejoras que sean aceptadas por el organismo.

Tan pronto como se puso fin a la Serie A, se iniciaron las obras para intentar apuntalar el estadio y poder dar a los aficionados la oportunidad de vivir la experiencia europea en el Giuseppe Sinigaglia. Los primeros trabajos han consistido en demoler la Curva –manteniendo una parte de la estructura tubular– para poner una tribuna de hormigón.

Esto permitirá tener una capacidad de 12.370 plazas para la liga italiana, viéndose reducida a 10.875 para las competiciones de la UEFA. Esa disminución se produce porque, según las Regulaciones de Infraestructuras de Estadios UEFA, "los asientos deben estar fijados a una cimentación de carga y no pueden basarse en estructuras tubulares o de andamiaje".

✅ Como w Europie - prace nad stadionem ruszyły jeszcze w dzień ostatniego meczu na Giuseppe Sinigaglia Prawie cała Curva została wyburzona (część rurowej konstrukcji zostanie), a w jej miejsce niedługo zawita betonowa trybuna. Pojemność stadionu będzie zmienna - 12370 miejsc… pic.twitter.com/09H08zBzOn — Como Calcio 🇵🇱 (@CalcioComoPL) May 20, 2026

Más cambios

Además, a partir de este martes 2 de junio se procederá a ensanchar el césped en tres metros, ya que la UEFA exige situarse en los 68. Sin embargo, el Como seguirá enfrentándose a otro problema: los espacios VIP en las zonas de aparcamiento. Y es que se necesitan 150 plazas de estacionamiento y, aunque se están realizando obras, la ubicación presenta dificultades para crearlas.

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Todo dependerá también del cumplimiento del plazo en las modificaciones. De no llegar a tiempo para cumplir las regulaciones de la UEFA, la entidad contemplaría, aunque con cierto rechazo, jugar en el Città del Tricolore del Sassuolo, con el inconveniente de encontrarse a casi 240 kilómetros, unas dos horas y media en coche.

Entre los aficionados surgió la duda de por qué no se construirá un nuevo estadio y desde el club lo tienen claro: "Las obras actuales son para que el estadio cumpla con las condiciones para los partidos de la UEFA. El club no quiere jugar partidos europeos en un recinto alquilado. Luego, el estadio será remodelado gradualmente, según lo planeado hasta 2029".