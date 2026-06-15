Rodri tiene la clave para superar el frustrante empate ante Cabo Verde

La selección española de fútbol ha iniciado su andadura en el Mundial 2026 con un sabor agridulce tras no pasar del empate a cero frente a un combinado nacional a priori muy inferior sobre el papel. El esperado debut del equipo nacional ante Cabo Verde se atragantó más de lo esperado por todos y, al término de este rocoso encuentro, uno de los capitanes y referentes absolutos en el centro del campo, Rodrigo Hernández, ofreció sus impresiones en TVE para analizar minuciosamente lo sucedido en el terreno de juego.

🎙️ Rodri, tras el inicio con empate de España ante Cabo Verde: ''Contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas, y esas hay que meterlas'' 🏟️ ¡Seguimos con el postpartido en @La1_tve y Teledeporte con 'Estudio Estadio Mundial'! #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BfboaAmNv9 — Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026

El centrocampista madrileño, fundamental en los esquemas del equipo, quiso mandar un mensaje de total tranquilidad a la afición española, destacando el claro dominio de los suyos y restando cierto dramatismo a este tropiezo inicial que complica el grupo. "No ha podido ser. Poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de mucha paciencia, se han metido atrás muy rápido", explicó el talentoso jugador, dejando meridianamente claro que el guion del partido era exactamente el que ya tenían previsto en la pizarra y en las charlas previas del vestuario.

La frustración del combinado nacional a lo largo del duelo se centró exclusivamente en la incapacidad para perforar la red rival, a pesar de monopolizar la posesión del balón de forma abrumadora durante los noventa minutos de partido. "Hemos generado, no hemos podido meter al final y es muy difícil jugar contra un equipo tan físico y replegado en su propia área", detalló Rodrigo Hernández, quien también quiso poner en valor el buen hacer defensivo de España a la hora de evitar los contragolpes al añadir que sus oponentes apenas les habían creado ocasiones reales de peligro.

Ante murallas defensivas como la planteada por el disciplinado conjunto africano, la circulación rápida de balón a veces no termina de ser del todo suficiente. El mediocentro internacional español reconoció abiertamente que, para romper este tipo de cerrojos tan poblados de efectivos, la solución táctica suele depender en gran medida de "la inspiración del jugador" en los metros finales de la cancha. Ese chispazo de genialidad individual, el desborde por banda o el acierto milimétrico en el último pase fueron precisamente las asignaturas pendientes del equipo en este tan esperado estreno mundialista.

De cara a los próximos e inminentes compromisos del torneo, el internacional español se mostró plenamente confiado en que el equipo encontrará más pronto que tarde el deseado camino del gol si consigue mantener la firme línea de trabajo mostrada hasta este momento. "Que estemos acertados. Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado de todas las maneras, creo que hemos tenido fluidez", argumentó el jugador, reiterando finalmente que la gran clave del éxito pasa sencillamente por "ajustar esas acciones ofensivas que hemos tenido y saber que tienes que meterlas". La plantilla deberá afinar la puntería si no quiere sufrir complicaciones inesperadas en su camino hacia las rondas eliminatorias de esta gran cita internacional.