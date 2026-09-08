La rueda de prensa de Kylian Mbappe en el dia de ayer lunes fue el tema destacado de la tertulia e El Primer Palo moderada por Juanma Rodríguez con Dani Blanco, Sergio Valentín, Israel IÑiguez y Sergio Fernández

"Es una forma de meter mierda a sus compañeros. Es inadmisible" afirmaba Sergio Fernández mientras que Valentín apuntaba "no lo veo así aunque no me ha gustado nada la rueda de prensa. Es muy criticable que se refiera a sus goles cuando le preguntan por su forma de defender"

Israel IÑiguez decía que en "el fútbol actual no hay manera de conseguir resultados sin defender" mientras que Blanco apuntaba a "es una forma de meterse presión. Si no le sale el partido ante el Inter se le van a echar encima"

Ana Quiles nos contó cómo es este Inter "muy dinámico y con un entrenador muy capaz". Aun así casi todos los tertulianos daban ganador al equipo de Mourinho en el partido de este martes