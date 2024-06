Malos tiempos para los españoles en Cataluña

Si bien es cierto que teníamos claro que el Aston Martin lo pasaría mal en Montmeló, la falta de prestaciones del Ferrari, adelantados en pista por uno de los McLaren y los dos Mercedes, nos han dejado un poco fríos este domingo en el que esperábamos que, al menos, Carlos Sainz permitiera izar la bandera española en el podio. Al final, Carlos sexto y Alonso fuera de los puntos y fuera de la lucha.

Pero no solo los españoles han salido insatisfechos del trazado catalán. Norris frustrado por perder dos posiciones en la salida y no poder ganar pese a ser el coche más rápido, Mercedes por no poder ser la alternativa a Red Bull y Ferrari por quedarse muy lejos del podio. Tan solo Verstappen consiguió salir contento este domingo, se adjudicó la carrera sin haber marcado la pole, ni la vuelta rápida pero siendo el mejor en pista y el mas listo en el muro, y cada vez es más campeón.

Y pese al descontento generalizado y la decepción en la grada local, repleta de banderas españolas, la carrera ha sido más dinámica y entretenida de los habitual. Que Red Bull no esté tan fuerte como antes, que McLaren haya avanzado tanto y que Mercedes y Ferrari estén tan parejos nos han permitido ver más intercambios de posiciones de lo normal en una pista, la barcelonesa, que suele dejar más sopor que emoción.

Destellos como la salida de Russell, o el adelantamiento de Hamilton a Carlos Sainz, que bajo mi punto de vista más que sancionable es una genialidad, han despertado a los espectadores acostumbrados a que pasen pocas cosas en Montmeló donde incluso, hubo emoción en las últimas vueltas por saber si Leclerc conseguiría alcanzar a Russell.

Buen síntoma es que el podio esté ocupado por tres escuderías distintas, el Red Bull de Verstappen, el McLaren de Norris y el Mercedes de Hamilton, ya veremos que ocurre la semana que viene en Austria donde los coches no tendrán tiempo de traer muchas mejoras y se espera un lucha similar y apretada, aunque tratándose de la casa de Red Bull, seguro que los del toro echan el resto.

Pero el Gran Premio de Cataluña me han dejado dos preguntas. La primera, ¿hasta cuando durará esta sequía de Aston Martin? Y la segunda, ¿Cómo es posible que Red Bull haya renovado a Checo Pérez teniendo a Carlos en el mercado? El rendimiento del mexicano está muy por debajo de los esperado, tanto que puede poner en riesgo el Mundial de constructores para Red Bull. Vale que Verstappen quiera de compañero a alguien que no sea rival, pero hay un término medio. Y luego está Carlos, que de ser uno de los pocos, junto con Norris y Leclerc, que han conseguido ganar este año pueda que termine la próxima temporada en Williams, un equipo que está a la cola de la parrilla y con un más que dudoso proyecto de futuro.