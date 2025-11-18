Duro revés para Alcaraz y para el equipo español de Copa Davis

Carlos Alcaraz terminó la final de las ATP Finals con problemas en el muslo y necesitó asistencia del fisioterapeuta del torneo, quien le puso un vendaje compresor para poder continuar en la pista luchando por el trofeo: "Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio", reconoció en rueda de prensa el propio jugador y esta jornada se han confirmado los peores pronósticos.

A lo largo del torneo había sentido alguna molestia y estas se agravaron en el encuentro ante Jannik Sinner. Una vez finalizado el torneo, el de El Palmar se desplazó de Turín a Bolonia para reunirse con el equipo que disputará la Copa Davis, pero finalmente no saltará a la pista debido a un edema muscular en el isquiotibial de su pierna derecha.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…", ha lamentado el tenista en redes sociales.

No correr el riesgo

Se trata de una lesión con un riesgo alto y no se quiere poner en peligro su estado físico de cara al comienzo del próximo año: "Si juega, se rompe", informaron fuentes cercanas. En un primer momento se contempló la posibilidad de solo participara en el duelo de individuales en caso de llegar el duelo de cuartos de final ante la República Checa, pero se ha tomado la decisión de evitar su participación.

Como resultado, Jaume Munar y Pablo Carreño serán quienes participen en los partidos individuales, por otro lado, Marcel Granollers y Pedro Martínez representarán al país en el partido de dobles. El camino en la Copa Davis empezará ante República Checa el jueves 20 de noviembre a las 10 de la mañana. El equipo checo está formado por Jiri Lehecka, Jakub Mensík, Tomás Machác, Vit Kopriva y Adam Pavlasek