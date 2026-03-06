Alcaraz alucina con Rafa Jódar: "No respeta a nadie en la pista"

El nombre de Rafa Jódar apareció en la rueda de prensa de Carlos Alcaraz. El tenista madrileño es una de las promesas del tenis español y, al igual que Alcaraz, viajó hasta California para disputar el Masters 1000 de Indian Wells.

Jódar recibió la invitación para participar en el torneo después de sus actuaciones tanto en Australia como en Acapulco, donde venció a Taylor Fritz y Cameron Norrie. Desafortunadamente, en la pista dura de Indian Wells cayó en su primer partido ante el chileno Alejandro Tabilo.

El número uno del mundo explicó que le gusta mucho "su forma de jugar" ya que lo hace "sin miedo, con desparpajo". Además, destacó la capacidad del joven de cambiar de actitud dependiendo del momento y priorizando ese carácter competitivo en el juego: "No respeta a nadie en la pista y fuera de ella es muy agradable, respeta a todos". Un equilibrio en la balanza.

Otro de los puntos positivos que señaló el del Palmar fue la confianza en sí mismo que tiene Rafa Jódar: "Una vez que salta a la pista cree en sí mismo y con posibilidades de ganar a cualquiera", explicó el vigente ganador del Abierto de Australia. Por último, dejó un deseo en el aire: "Veremos más de Rafa en un par de años... o eso espero".

Hace unas semanas, el joven compartió una imagen en la Rod Laver Arena junto a Carlos Alcaraz. Ambos se ejercitaron durante unos minutos en la pista central del primer Grand Slam del año. En su primera aventura de un torneo de ese nivel, debutó con victoria, aunque cayó derrotado en el segundo partido. Actualmente, el madrileño se encuentra en el puesto 103 del ranking ATP.