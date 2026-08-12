Rafa Jódar derriba una nueva barrera: primeras semifinales de un Masters 1000

El tenis español tiene una nueva razón para mirar al futuro con optimismo. Rafa Jódar se ha clasificado para semifinales del Masters 1000 de Montreal después de imponerse al francés Arthur Fils por 7-6 (5) y 6-3, en un partido marcado por la lluvia y que se prolongó durante una hora y 42 minutos.

First Masters 1000 semi-finalist born in 2006 👶🏻 Jodar enters the biggest SF of his career, as he eliminates Fils 7-6(5) 6-3!#NBO26 pic.twitter.com/bVeJJ5RjjQ — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2026

El madrileño, número 15 del mundo, alcanza así por primera vez las semifinales de un torneo de esta categoría y se coloca a un solo triunfo de disputar su primera final en un Masters 1000. Su próximo obstáculo será el estadounidense Brandon Nakashima, número 31 del ranking ATP, que ha derrotado al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3.

Jódar vuelve a imponerse a Fils

El partido, aplazado el lunes por la lluvia, volvió a sufrir este martes una interrupción de casi una hora por las condiciones meteorológicas. Pero ni siquiera este hecho logró frenar a un Jódar que ha vuelto a demostrar su madurez en los momentos importantes.

El español comenzó con autoridad y sobrevivió a una pelota de rotura en el primer juego antes de hacerse con el servicio de Arthur Fils y colocarse 3-0. Tuvo incluso otras dos oportunidades para lograr un segundo break, pero el francés, número 24 del mundo, resistió las cinco bolas de quiebre que tuvo en contra.

Fils consiguió entonces recuperar terreno hasta situarse 4-3 y, cuando el primer set parecía encaminarse hacia su desenlace, la lluvia obligó a detener el encuentro con 5-4 para Jódar y 30-0 para el francés.

A set away from the semis 🇪🇸 The Jodar mini-break to snatch the first set 😍#NBO26 pic.twitter.com/wo5ciP3ifo — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2026

Tras casi una hora de parón, Fils igualó el marcador a cinco juegos y ambos tenistas mantuvieron sus siguientes servicios, por lo que la manga tuvo que resolverse en el tie-break. Jódar encontró entonces el punto decisivo con un mini-break y, a la tercera oportunidad, cerró el set para adelantarse en el partido.

Un segundo set de autoridad

El madrileño no bajó el ritmo en el segundo parcial. Volvió a romper el servicio de Fils en el tercer juego, aunque el francés reaccionó inmediatamente con un contrabreak. Lejos de venirse abajo, el español volvió a tomar el control desde el fondo de la pista y consiguió un nuevo quiebre que le permitió acercarse definitivamente a la victoria. Con 5-3, dispuso de cuatro oportunidades para cerrar el encuentro al resto.

Desperdició las tres primeras, pero no perdonó en la cuarta. Rafa Jódar terminaba sellando así una victoria de enorme valor que le permite estrenarse entre los cuatro mejores de un Masters 1000 y confirmar su progresión en el circuito.

Early break 💥 Jodar breaks in the second.#NBO26 pic.twitter.com/g02HLu4SqC — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2026

No es, además, la primera vez que Jódar supera a Fils en los últimos días. El español ya había derrotado al francés en su estreno en Washington, por lo que vuelve a salir victorioso de un duelo entre dos de los nombres llamados a marcar el futuro del tenis.

Nakashima, último obstáculo antes de la final

Ahora le espera Brandon Nakashima. El estadounidense, número 31 del mundo, llega a las semifinales después de imponerse con autoridad a Luciano Darderi en el primer partido de cuartos de final disputado este martes en Montreal.

Jódar buscará ante el norteamericano seguir haciendo historia en Canadá y alcanzar su primera final en un Masters 1000. De momento, el madrileño ya ha dado un nuevo golpe sobre la mesa y se ha instalado entre los cuatro mejores de Montreal. Y lo ha hecho superando lluvia, interrupciones y a un rival de la talla de Fils.

Dani Mérida cae ante Tien

Peor suerte que Jódar ha corrido el también madrileño Dani Mérida al caer ante el estadounidense Learner Tien, por 6-3 y 6-2. Tien, 19 del mundo, solo necesitó de una hora y doce minutos para superar a Mérida (n.63), que afrontaba el partido más importante de su carrera. Pese a la derrota, el madrileño saldrá de Montreal como nuevo número 40 del mundo, debutando en el Top 50 de la ATP.

Youngest American Masters semi-finalist since 2002 ✨ A 6-3 6-2 win over Merida sends Tien through to his biggest career semi-final!#NBO26 pic.twitter.com/BUoW4qCOl6 — Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2026

Tien se enfrentará este miércoles en semifinales a su compatriota Ben Shelton (n.10), que se ha impuesto al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-1.

Hard-court Tour wins before Montreal: 0 Hard-court Tour wins after Montreal: 4 What a run, Daniel Merida! 🙌 pic.twitter.com/zFA7x9nqu1 — Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2026

Dani Mérida se va de Montreal con cuatro victorias sobre pista rápida, una superficie en la que no había ganado ningún partido como profesional.