"Ayuso está de moda: No es que esté cerca de la gente, es que ella es la gente"

El Mundo

"Sánchez ajustará las pensiones a cambio de los fondos de la UE". "Pablo Casado prometió a Enrique Arnaldo que lo haría magistrado del Tribunal Constitucional". Esta noticia de Angela Martialay viene a cuento de la que se ha montado la izquierda con este juez del PP .Pero oye, cada partido tiene su cacho de juez. "Las ministras Robles y Llop promovieron a Inmaculada Montalbán, el 'popular' Enrique López a Espejel y el 'morado' Enrique Santiago a Sáez ".

Como dice el editorial "nos encontramos, pues, con un sistema para la actualización de los órganos constitucionales malo, como tantas veces hemos denunciado en estas páginas, que se vuelve a resolver con un pasteleo que provoca desafección y honda desconfianza ciudadana, y, para colmo, con un PSOE y un Podemos tan poco de fiar que ni siquiera se comprometen con aquello que pactan". Votarán al juez, ya se encargará Sánchez de que lo hagan.

Juanma Lamet vuelve a la carga contra Ayuso. "Barones del PP se coordinan para cerrar la crisis entre Isabel Díaz Ayuso y Génova por miedo al desgaste". Los líderes autonómicos 'populares' califican la situación de "suicidio" y critican que la dirección nacional vaya contra "la política de moda".

"En privado, los presidentes autonómicos populares rehúyen la polémica como almas que lleva el diablo. Exigen un armisticio. "La gente está cegada con esta batalla porque Ayuso está de moda", asegura otro barón". Pues chico, Lamet, para rehuir la polémica como almas que lleva el diablo no dejan de rajar.

"Son modas que acaban cayendo, pero que hay que aprovecharlas y no ir contra ellas", le afea este dirigente a Génova. Porque, además, le parece "un error" caer en el cruce de acusaciones, que sólo beneficia a la presidenta madrileña, ya que refuerza su "papel de discriminada" frente al resto de barones, que sí presiden el aparato regional". Hombre, un poco discriminatorio sí que parece, sí.

"Ayuso tiene que parar ya esta polémica", insiste un tercer barón. "¿Por qué necesita tanto acelerar el congreso si lo tiene todo ya? Está mediáticamente en la ola, sus resultados son muy buenos... ¿por qué ese interés en que el congreso de Madrid se haga ya? ¿Cuál es el motivo? Yo no alcanzo a entenderlo", se pregunta" un barón que sí que preside su partido en la comunidad que gobierna. Que pregunte a Teo, que es el que anima la polémica todos los días.

Y encima tiene el morro de decir que "el acto de Puertollano "será el fin»" de la polémica "si la única persona que está hablando decide callarse", lanza como crítica a Ayuso". ¿Que la única que está hablando es Ayuso? ¿Toda esta rajada se la ha inventado Lamet?

"El análisis de los presidentes autonómicos del PP se centra en la estrategia. ¿Debe Casado -que está "dolido con Ayuso", según revelan en su entorno- llamar a la baronesa y proponerle una solución de compromiso? ¿Debe el PP forzar la paz de Puertollano? Según ellos, sí". Ayuso debe estar muy dolida con Casado por haberle montado este jaleo solo por celos.

"Ahora Génova no se puede permitir perder... pero tampoco se puede permitir ganarle a Ayuso, porque reventaría uno de sus principales activos", explica uno de los barones consultados. "En Sol están provocando para que Casado entre al trapo y se pase de frenada, pero Génova siempre gana", opina otro dirigente". De verdad que son idiotas. Lo que hay que ganar es Moncloa, no Génova.

El País

"PSOE y Podemos intentan evitar fugas de voto en un tenso pleno por la elección de Arnaldo para el Constitucional". Es lo que hay, en el mercado persa de los jueces. Si tu no votas al mío, yo no te voto al tuyo.

"Barones del PP proponen un acuerdo con Almeida de ‘número dos’ de Ayuso". Parece que vamos entrando en razón. No hay nada como las encuestas. "La propuesta de acuerdo que plantean en privado algunos presidentes populares con el objetivo de ayudar a desatascar el conflicto cae a priori en saco roto en las partes enfrentadas. Ayuso ya ha propuesto como secretario general en el partido a Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid", cuenta Elsa García de Blas. "En el entorno de Ayuso rechazan pronunciarse sobre la propuesta de dejar que Almeida ocupara ese puesto. "Cuando quien haga esa propuesta lo diga con su nombre, la presidenta responderá. Estamos hartos de fuentes de", afirma su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez". Y eso que Casado había mandado callar. Pues no le han hecho ni puñetero caso.

ABC

"Sánchez llama a «salvar» la renovación del TC ante el malestar interno". Dice el editorial que "llama la atención cómo la izquierda nunca se puso la pinza en la nariz cuando colocaba en el poder judicial a diputados del PSOE y del PNV, o a simpatizantes de IU, como Álvaro Cuesta, Emilio Olabarría o Manuela Carmena". "O para designar juez del TC al fiscal general de Zapatero, y después, a la mujer de éste en el CGPJ. O para designar fiscal general a toda una ministra socialista. Entonces no había pinzas en la nariz. Otra inmensa manipulación, también maloliente por cierto". Tonterías, si es de izquierdas todo vale.

Alberto García Reyes dice que "Ayuso es un problema para todos menos para la gente". "Ayuso solivianta al personal de moqueta porque su descaro natural para hablar de las cosas del bar de abajo levanta el clamor de la calle. No es que esté cerca de la gente, es que ella es la gente. Su rasgo más sobresaliente es que no sobresale en nada. Por eso para sus compañeros y adversarios es tan incómoda. Porque fulmina la corrección política". Habría que recordar que también ha gestionado bien la pandemia y ha defendido Madrid de los ataques que recibe todos los días por tierra, mar y aire de los madrileñofóbicos.

Ayuso soltó tres recados en El Hormiguero "que ahora toda España maneja: que su partido no puede con ella, que le importa un bledo la basura que le echen encima sus contrincantes, los de dentro y los de fuera, y que estaría encantada de aspirar a puestos superiores. Esto se sabe porque dijo cinco veces que lo único que desea en esta vida es ser presidenta de la Comunidad de Madrid". Parece que Ayuso es la única política que no tiene derecho a tener aspiraciones. "Lo único en lo que no insistió es lo que vale: «La libertad me la dan las urnas, no los despachos»". Apuntate esa, Casado, tal vez alguna vez tu puedas decir lo mismo.

La Razón

"Sánchez quiere utilizar a Ayuso en su estrategia contra Casado". "La tesis es que cuánto más aire tenga Ayuso, y más espacio ocupe en el debate público, más débil será la figura de Casado, más margen para intentar recuperar voto en el centro y más espacio también para Vox, y, en consecuencia, para movilizar a la izquierda". El cuento de la lechera.

Y es que, según Julián Cabrera se ha convertido en un clásico de los fines de semana "contemplar al presidente del Gobierno consumiendo sus minutos de gloria en prensa, radio y sobre todo televisión en las faldas del volcán de la Palma, Oportunidades como esta no conviene desaprovecharlas si de lo que se trata es de recuperar terreno en las encuestas".

"Por si alguien aún no se ha dado cuenta en el Partido Popular, ya sea el que campa en la Puerta del Sol o bien el de la dirección nacional de Genova-13 –PP en cualquier caso y queremos suponer que con aspiraciones a gobernar de nuevo España–, las dos formaciones que configuran el gobierno de coalición ya están metidas hasta el cuello en una precampaña electoral a la caza del voto fugado". En Génova están a otra cosa.

"Aunque algunos todavía no se quieren enterar, quizás por pensar que las encuestas por sí solas bastan para llegar a la Moncloa, Sánchez lleva desde el pasado verano metido en harinas preelectorales". Y en Génova mirándose el ombligo.