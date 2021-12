El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, elaboró en julio un informe sobre el caso de presuntos abusos sexuales al hijo de 3 años de Juana Rivas para que formase parte del expediente sobre su indulto que elaboraba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop. Sin embargo, dicho informe nunca fue enviado al Tribunal Supremo.

En su demoledor auto conocido el pasado viernes, el juez Piñar denunciaba que "este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación". Es decir, Piñar aludía al citado informe que remitió a Justicia alertando del caso de los abusos al hijo de Juana Rivas bajo su custodia.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que el informe del juez Piñar sobre los abusos "jamás fue remitido por el Ministerio de Justicia al Supremo para ser valorado antes de emitir su resolución sobre el indulto y" por tanto, "no formó parte de las deliberaciones". Recordamos que los magistrados del Supremo se dividieron 8 a favor y 8 en contra sobre el indulto parcial a Rivas, que también avaló la Fiscalía del Supremo.

Los magistrados a favor de la concesión parcial de la medida de gracia fueron Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo, Javier Hernández y el ponente Andrés Palomo. Por su parte, el presidente de la Sala Manuel Marchena y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Eduardo de Porres, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente se opusieron.

Cabe destacar que los informes del Supremo y del Ministerio Fiscal eran preceptivos, pero no vinculantes. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el indulto parcial para Juana Rivas el pasado 16 de noviembre tras estudiar el expediente sobre el caso presentado por el Ministerio de Pilar Llop.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que el Ministerio de Justicia "cometió un error" al pedir información al juez Piñar en lugar de al Supremo, que fue el último tribunal sentenciador. Recordamos que el Alto Tribunal tras estudiar el recurso de casación, redujo de 5 a 2 años y medio la condena a Rivas por el delito de sustracción de menores.

"El juez Piñar no era el competente y por ello, el Ministerio de Justicia no remitió al Supremo su informe para que fuese valorado por los magistrados antes de resolver sobre el indulto porque eran hechos pasados. No obstante, todos estos elementos deben ponderarse para tomar una resolución", destacan.

Otras fuentes consultadas por este diario responsabilizan directamente a Pilar Llop de ocultar el informe sobre los abusos al hijo de Juana Rivas porque "su Ministerio es el encargado del expediente sobre el indulto y debe recabar toda la información relevante sobre los tribunales que han participado en la causa y del Ministerio Fiscal para poder decidir al respecto".

"No se puede presentar un expediente mutilado. El Gobierno no puede conceder un indulto a ciegas, antes de tomar la decisión debe tener un completo conocimiento de todos los hechos importantes. Todavía puede haber un presunto violador pederasta en el entorno de Juana Rivas que no ha sido identificado", apuntan.

En este contexto, la Ley del indulto establece que el tribunal sentenciador hará constar en su informe "las circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia. El tribunal sentenciador remitirá con su informe al Ministro de Justicia la hoja histórico-penal y el testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, con los demás documentos que considere necesarios para la justificación de los hechos".

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia de Pilar Llop para saber por qué el informe del juez Piñar no fue incluido en el expediente sobre el indulto que tenía que estudiar el Tribunal Supremo y si la ministra Llop explicó al resto del Consejo de Ministros que existía ese caso de presuntos abusos sexuales. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

El juez Piñar se negó a suspender la pena a Rivas

El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, se negó este viernes a suspender la condena pendiente a Rivas tras ser indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Piñar alegó la falta de arrepentimiento, el riesgo de reincidencia y el citado caso de los abusos sexuales al hijo de Rivas que fueron acreditados y posteriormente archivados provisionalmente por la juez instructora al no hallar al presunto culpable de los mismos. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó a los fiscales de Granada, en contra de su criterio, avalar la petición de suspender la condena a Rivas tras el indulto parcial.