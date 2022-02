Un día después del último capítulo de la guerra en PP, con Casado enquistado en Génova pese al cada vez mayor clamor para que se vaya, el líder de los populares se ha encontrado con la solidaridad de dos rivales políticos: el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Ambos políticos han analizado en rueda de prensa la situación por la que pasa el PP con palabras más duras contra Ayuso que contra Casado.

Errejón ha considerado que Casado está atravesando "un momento difícil" porque "ha traspasado la única ley que no se puede traspasar en 'Génova'", que es, en su opinión, "la ley de la omertá", en referencia al silencio de la mafia. Según ha dicho, esta "pelea interna" no le alegra porque "no es una buena noticia" y "puede tener consecuencias peligrosas".

"Quienes creen que hay que alegrarse cometen un error de cálculo. Nadie se va a beneficiar de esta especie de podredumbre. La imagen general es que todo es una ciénaga en la que todos se comportan igual, y levantar un proyecto en un pantano no es buen augurio". "Toda esta pelea la estamos pagando nosotros", ha dicho refiriéndose a las acusaciones contra Ayuso y también al espionaje de Génova.

Le van a hacer "mucho daño"

Por su parte, y también en rueda de prensa, Gabriel Rufián le ha dado un consejo a Casado: que dimita porque Isabel Díaz Ayuso "va a por todas". "Ayuso va a por todas y me extrañaría mucho que una figura como ésta se parara ahora, cuando le conviene tapar los contratos de su hermano que quizá no son ilegales pero sí inmorales", y cuando puede lograr "taponar" a Vox. En este punto, Rufián ha advertido a Egea y Casado que lo mejor es que se vayan porque les van a hacer "mucho daño".

El republicano ha cargado contra "las prácticas casi mafiosas", ha dicho, del PP, y ha lamentado que en estos momentos "la gran esperanza" en ese partido sea "una señora que en lo peor de la pandemia facilitó el business a su familia", en referencia a Ayuso, "o un señor que alternaba con narcotraficantes en yates", en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

Aunque, según ha dicho, no cree que el PP vaya a llegar a hundirse, sí ha alertado de la "gravedad" de que la guerra entre los populares provoque que Vox se "plante" en el Congreso con "70 u 80 diputados".

Sobre la posibilidad de un adelanto, ha apuntado que el PSOE debería centrarse en su agenda legislativa y entender que si sigue haciendo equilibrios la derecha le pasará por encima "sea con Ayuso o Feijóo".