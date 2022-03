Nuevos audios del 'clan' Delgado, Garzón y Villarejo: "Todos los cometidos son piezas de un mismo engranaje"

Libertad Digital publica en exclusiva nuevos audios que se incautaron durante la ‘operación Tándem’ en noviembre de 2017 que originó la investigación judicial sobre el comisario José Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Manuel García Castellón.

La nueva grabación a la que ha tenido acceso LD corresponde con un encuentro informal mantenido el 11 de febrero de 2015, posiblemente en una cafetería de Madrid, por la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el propio comisario imputado actualmente en una treintena de piezas judiciales por numerosos delitos como organización criminal.

En la fecha en la que tiene lugar el encuentro, Delgado ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional, antes de ser nombrada ministra de Justicia por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. Posteriormente, en febrero de 2020 era elegida fiscal general del Estado. Esta reunión se produce dos años y medio antes de que Villarejo fuese detenido y muestra la estrecha y afectuosa relación existente entre Delgado, Garzón y el mando policial.

Durante la grabación, Villarejo se dirige a Delgado y a Garzón para referirse al "clan" y a la "lealtad", y no duda ofrecer su ayuda en el futuro a la propia fiscal. Por su parte, Delgado en contestación a Villarejo llega a afirmar literalmente que "todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro". Además, el comisario se preocupa por su estado de salud tras haber sufrido un percance.

Cabe destacar que Delgado y Garzón se han visto salpicados directamente en el caso Villarejo en dos ocasiones. En primer lugar, cuando moncloa.com publicó los audios de la famosa comida en el restaurante Rianxo en Madrid en octubre de 2009. En ella, estuvieron presentes el comisario Villarejo, Delgado, Garzón y otros 4 importantes mandos policiales. En dicha comida, Delgado se refería a Fernando Grande-Marlaska como "maricón". En otro momento, Villarejo relataba sus técnicas para conseguir información utilizando un prostíbulo que calificaba como "información vaginal". Delgado apostillaba: "Éxito garantizado".

En segundo lugar, Garzón y Delgado se vieron involucrados en la frustrada extradición a Guatemala por parte de la Audiencia Nacional del empresario Ángel Pérez-Maura tras el supuesto cobro de 10 millones de euros por parte del comisario Villarejo. Estos hechos se investigan en una pieza separada de la macrocausa y ambos negaron los hechos.

Este miércoles, la Fiscalía que dirige Delgado anunciaba oficialmente el archivo de investigación abierta al rey emérito Juan Carlos I después de 21 meses. Además, en los últimos días el Ministerio Público protagonizaba la actualidad por la apertura de diligencias de investigación por el contrato suscrito por el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid.

Conversación entre Delgado, Garzón y Villarejo

Villarejo: En estos tiempos hay que dejar muy claro dónde está cada uno. El problema es mucho... Yo se lo digo al 'Gordo' (Enrique García Castaño) y sabes que le quiero mucho y tal y cual. "Gordo estás en between (entre) siempre y no me gusta tu estilo. Tienes que estar o en un lado o en otro. No puede ser que vaya de correveidile. Voy a ver que saco de ti y luego te cuento... porque te pillo a la cuarta o quinta. Osea tienes que estar o conmigo o... porque hace poco le han ido a cortar la cabeza, bueno han ido a cortar 1.000 veces, pero la última vez y me tiré como una pantera, igual que me tiré a favor de Carlos. Entonces claro, delante de él del secretario de Estado, éste tío con lo que ha hecho y tal y cual porque unas cuentas que dice que son falsas, no se qué... yo me voy a cagar en la madre que os parió.

Garzón: Lo de Trías, lo de Trías sí....

Villarejo: Entonces debido a la bronca que le, le dije te das cuentas Gordo, así hay que ir por la vida, hay que tener las ideas muy claras y saber cuál es tu concepto de clan, pero él es un superviviente Lola.

Delgado: Claro, por la coyuntura pasan y luego está el tema de...

Villarejo: El clan, la lealtad, tú sabes con quién puedes contar y con quién no y ésa es la esencia de la vida. Es que la gente no sé da cuenta que esos son los códigos más elementales de la vida. Oye que me alegro un montón, que me habían dicho que estabas hecha un desastre y estás guapísima (en alusión a Delgado) aquí con el pequeño toque de tal (herida). Lo dicho, nunca has necesitado nada pero me dan ganas de decirte...

Delgado: Pues muchos 'thank yous', ya ves.

Villarejo: Tú ya sabes que yo mi trabajo es un poco 'underground, pero no por ello.

Garzón: Underground, underground.

Delgado: Ríe

Garzón: El más undeground del undeground.

Villarejo: Pero no por ello, deja de ser eficaz humildemente eh, no deja de ser eficaz.

Delgado: Yo supongo que todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio a otros en otro. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se entremezclan indebidamente.

Villarejo: Totalmente.

(Tras comentar brevemente una publicación en prensa, Delgado se despide)

Villarejo: Guapísima, cuánto me alegro de verte tan bien.

Delgado: (Se ríe y se despiden con dos besos). Cuídate.

Villarejo: Cuídate tú también.

Garzón: Ponte ahí.

Villarejo: Sí, me pongo ahí enfrente.

La relación de Delgado con Villarejo

Recordamos que Dolores Delgado ya se vio salpicada por su amistad con el comisario José Villarejo en septiembre de 2018 siendo ministra de Justicia del PSOE, con la publicación de los audios de la comida en el restaurante Rianxo. Tras estallar la polémica, Delgado dio al menos cuatro versiones diferentes sobre la relación que mantenía con Villarejo.

En primer lugar, el 17 de septiembre manifestaba que "nunca ha tenido relación de ningún tipo" con Villarejo. El mismo día, tres horas después, rectificaba y apuntaba: "No he tenido ninguna relación profesional" con Villarejo, aseguró sobre su etapa como fiscal. Al día siguiente, tras publicarse nuevas informaciones, Delgado reconocía que había coincidido con el comisario "en algún evento", junto a otras personas. Finalmente, una semana después, el 24 de septiembre, reconocía haber coincidido con Villarejo en "tres ocasiones".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com