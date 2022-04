A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no le gusta esperar y mucho menos en una "hilera larguísima". Y como no le gusta ha decidido no participar en los recibimientos institucionales al Rey cuando acude a Barcelona a inaugurar o participar en eventos como las ferias Barcelona World Congress o Alimentaria. Acaba de ocurrir otra vez. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona se niegan a participar en el saludo institucional a Felipe VI. Luego, una vez sustanciado el llamado "besamanos", ni uno ni otra tienen inconveniente en saludar al monarca e incluso posar con él.

La pauta de comportamiento es recurrente tras el golpe de Estado independentista. Comenzó Quim Torra y se sumaron otras autoridades separatistas y Colau, todos ellos con la excusa de la supuesta dureza del discurso del Rey del 3 de octubre contra la asonada independentista. Con el paso de los años el boicot se ha relajado un tanto, pero se mantiene en la parte de evitar el recibimiento oficial.

Ada Colau ha dado vagas explicaciones sobre el proceder en declaraciones a TVE. Según la alcaldesa de la capital catalana esa clase de actos son "anacrónicos", "muy anticuados" y, lo peor, "todo el mundo está esperando durante mucho tiempo en una hilera larguísima". Colau ha reconocido que lleva haciendo lo mismo, es decir, saltarse el protocolo, desde 2017 con "total naturalidad".

Sin embargo, afirma ser "consciente" de su cargo y de su responsabilidad y concede que "siempre saludo al jefe del Estado cuando viene a Barcelona, aunque pueda tener mis discrepancias". Unas discrepancias y unas formas que no impiden, aclara, coordinarse con la Casa Real. En cuanto a la relación directa con Felipe VI, Colau alega que en el último acto, la inauguración de Alimentaria este lunes "hubo cordialidad y normalidad institucional en todo momento".