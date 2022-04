"En la casa de Feijóo funciona la calefacción y la nevera está llena"

El Mundo

"Biden pide que se juzgue a Putin por crímenes de guerra". Y hoy comparece Zelenski en el Congreso. "El Parlamento cerrará filas con Zelenski y Sánchez asegura su apoyo contra los "crímenes" de Putin". Miedo da, con un parlamento plagado de rufianes y podemitas cualquier cosa puede pasar.

"Putin es hoy más peligroso que nunca. Su voluntad de negociación siempre es la antesala de una nueva mentira, como las que difunden sus agentes de desinformación a través de sus cómplices de extrema izquierda y extrema derecha. Por eso lo más probable, como ha advertido Estados Unidos, es que si se retira de ciudades como Bucha sea solo para reagruparse y lanzar una ofensiva más devastadora. Lo peor de esta guerra está por llegar", advierte el editorial.

"El PP de Feijóo estrena su nuevo discurso frente a Vox: "Los españoles no quieren un país que se divide y se enfrenta"". Bueno, si hay alguien que divide y enfrenta ese es Sánchez, que gobierna en exclusiva para etarras, nacionalistas y ultraizquierdistas. Sánchez ya respondió ayer a la oferta de pactos de Feijóo. "Moncloa se abre a pactos con el PP de Feijóo pero pide pruebas del "viaje al centro"". Esto lo dice uno que está en el extremo extremo de la izquierda.

"Pablo Casado formaliza su renuncia al escaño. El ex presidente del PP busca acomodo en el sector privado". Con Dios. Que se vaya con Rivera, otro que no quiso escuchar a nadie. Comparten haber hecho un daño irreversible a la vida política española. Cierto que lo de Rivera es peor. Por su tozudez tenemos el gobierno que tenemos.

Jorge Bustos cree que Feijóo llega en el momento justo. "Escarmentados de experimentos ideológicos sin beneficio tangible, angustiados por el cerco inflacionario que se va estrechando sobre sus bolsillos, los españoles estarían preparados para regresar a la casa del padre tras una década de prodigalidad populista, primero por la izquierda y después por la derecha. En la casa de Feijóo ni se asaltan los cielos ni se reconquista Al-Ándalus a diario, pero al menos funciona la calefacción y la nevera está llena". Que ya nos hemos hecho mayores y nos hemos cansado de aventuras.

El País

"Los testimonios de la matanza de Bucha: "Soy un civil, no disparéis", y se oyeron cinco tiros". Estremecedor.

Elsa García de Blas desinfla a los del pacto. "Gobierno y PP mantienen posiciones de partida que dificultan los pactos". "La Moncloa espera al desbloqueo del Poder Judicial para ver si el giro de Feijóo es real". Está claro que Sánchez no quiere nada con Feijóo. Casi se agradece, de un embustero patológico no se puede esperar nada bueno. "En La Moncloa quieren ver cuál es el verdadero Feijóo: el que ofrece acuerdos en su discurso y traslada una imagen moderada o el que autoriza a las primeras de cambio la llegada de Vox al poder al entregarle varias consejerías en el Gobierno de Castilla y León, algo que Casado había descartado por completo y el presidente gallego permitió de inmediato. El PSOE quiere aclarar si Feijóo es el que dice que quiere "política para adultos" o el que asegura que el Gobierno "se está forrando" por la subida de la energía". Vamos, que en Moncloa quieren saber si Feijóo se va a plegar a lo que exija Sánchez y va a recibir calladito los mamporros diarios de sus voceros.

Y cualquiera diría que Teodoro todavía susurra a El País. "Feijóo deja en fuera de juego a Ayuso al concentrar el poder del PP en Andalucía y Galicia", dice Juan José Mateo, un periodista que odia a muerte a la presidenta madrileña. Dice que le han contado fuentes peperas que "han metido a Alfonso Serrano [de la confianza de la presidenta de Madrid] como vocal en la Ejecutiva, porque si no directamente esto era una patada en los dientes de Ayuso. No le ha dado una mierda". Hay que ver la cantidad de mala gente que hay por ahí suelta.

ABC

"La inflación obligará a Sánchez a pagar 10.000 millones más en pensiones". La inflación se nos va a comer a todos. Lo único bueno es que se llevará por delante a este gobierno.

"Feijóo tanteará a Sánchez para buscar pactos que excluyan a sus socios". Dice el editorial que "resulta inaceptable que Pedro Sánchez convierta cada propuesta de acuerdo y consenso que le hace el PP en una especie de examen democrático a los populares". Es alucinante. ¡Pedro Sánchez!, que llegó a Moncloa engañando a los votantes con algo tan serio como que no pactaría con Podemos, ni proetarras ni separatistas. Un fraude, vaya.

"Esto es lo que hace Pedro Sánchez y lo que revela su mala fe política en la relación con el PP. La carga de la prueba no recae sobre Alberto Núñez Feijóo, sino sobre quien ha puesto su continuidad en La Moncloa a lomos de EH Bildu, Esquerra Republicana y los comunistas de Unidas Podemos, que son lo más indeseable de la política española". Y punto.

"El PP no tiene nada que demostrar al socialismo español", que se vaya enterando Sánchez y sus voceros. La derecha "no debe sentirse examinada por una izquierda extremista y tramposa".

Juan Fernández Miranda dice que "el principal partido de la oposición elige a su nuevo líder y el PSOE saca a su pitbull de temporada a ponerlo a parir... ¡el primer día!". "Feijóo, que hasta antes de ayer era el líder de la derecha moderada que utilizaba el PSOE para espetar a Casado que otro PP es posible, es hoy, según cacarean en Ferraz, el hombre de la ultraderecha y la corrupción (de Ayuso). "¿Serán los nervios?". Es lo de siempre. El PP tendiendo la mano a Sánchez y este mordiéndosela. Hacen bien en ponerse nerviosos. La gente está hasta la coronilla de Sánchez, podemitas, rufianes y otegis.

La Razón

"Zelenski advierte de que Bucha aleja las conversaciones de paz". Lo de hablar de paz en Ucrania es una broma. Dice Marhuenda que "a nadie le ha sorprendido que se haya producido una sobrecogedora masacre en Bucha . La razón es que los comunistas tienen una acreditada tradición en este tipo de barbaries. No significa que otros países no las hayan perpetrado, pero los genocidios es algo que caracteriza al comunismo ruso desde que consiguió el poder tras la Revolución de 1917. Desde entonces no han parado de asesinar utilizando las formas más diversas y atroces . Putin es un comunista de manual".

"El PP evitará la foto de Feijóo y Abascal en Castilla y León". "En esta nueva etapa del PP, en la que figura el objetivo de evitar más gobiernos en coalición con Vox, la foto del pacto de Castilla y León provoca entusiasmo en los de Abascal, y repele a la nueva dirección popular". Ese objetivo es imposible y Feijóo lo sabe. Mejor no engañar, eso hay que dejárselo a Sánchez. Se ha visto en Castilla y León, en menor medida en Madrid, y se verá en Andalucía que la gente vota a Vox, le guste o no a la prensa conservadora. Y Toni Bolaño dice que "las elecciones están a la vuelta de la esquina".

También Bolaño dice que Feijóo ha mandado a Ayuso al "rincón de pensar". "Derribó a Casado, pero la conjura de los barones la ha abandonado a ella al pairo y casi sola frente a su principal problema: el contrato de su hermano. Se dio su baño de masas en el congreso, pero su peso en la Ejecutiva Nacional ha terminado por ser minúsculo. Lo fía todo a su entronización en Madrid. Escuálido triunfo a tenor de sus aspiraciones. Feijóo ha marcado sus propias líneas rojas y Ayuso ha tomado nota. Ahora empieza el baile. El líder gallego prefiere el tango retando a su pareja. Ayuso apostará por un intenso rock and roll, intentando dar la vuelta a la situación". Ayuso ya ha tenido bastante rock and roll. Dijo que sus aspiraciones están en Madrid y no hay razón para no creerla.

Iñaki Zaragüeta habla de Oltra, que se agarra al cargo como una garrapata después de que el juez haya pedido su imputación por proteger a su exmarido violador. Y todas las feministas de Podemos calladitas como meretrices. "¿Qué dicen todas ellas y todas las demás que han vociferado cuando un caso similar ha acontecido allende sus círculos? Nada, callan sin pensar que su silencio, si no las hace cómplices, les resta credibilidad a sus proclamas. Ese «yo sí te creo» no sirvió de nada cuando la víctima menor denunció. Al contrario, se le intentó denigrar y hasta se le hizo llegar esposada ante el juez". Pues yo creo que sí las hace cómplices. Irene Montero y su banda están a favor de proteger a los violadores y abandonar a su suerte a las víctimas de abusos sexuales. Es lo que están demostrando. Lo demás son solo palabras.