La Razón: "El 'yugo' de la coalición con Vox es 'tóxico'"

El Mundo

"La Casa Real no pudo presidir el homenaje a los policías que vencieron a ETA porque Marlaska no dio el plácet". Dice El Mundo que esta prohibición "es especialmente grave por dos motivos. Por un lado, porque se le negó al Rey la posibilidad de dar su respaldo a este reconocimiento público, desvirtuando así la figura del refrendo. Y porque Marlaska volvía a plegarse así a los herederos de ETA, tan necesitada como está de los votos de Bildu, tal como se vio por las mismas fechas para sacar adelante el decreto anticrisis. La sumisión a quienes nunca se han arrepentido por tantos crímenes es la mayor infamia del sanchismo".

"El Supremo rectifica y acepta revisar los indultos del Gobierno a los líderes del 'procés'". Rosell se felicita en el editorial de esta rectificación. "Solo cabe saludar como una victoria del Estado de derecho la decisión del Supremo de aceptar revisar los indultos concedidos por el Gobierno a los promotores de los hechos sediciosos de 2017. La definición clásica de autoritarismo remite a la concentración del poder en pocas manos, proceso gradual de deterioro que termina en la dictadura: el omnímodo poder de uno". "La Justicia existe para poner coto a la discrecionalidad y castigar sus excesos. Si no cabe control de legalidad para una decisión tan antijurídica como aquellos indultos, significaría que España se está deslizando hacia el autoritarismo". Es que Sánchez está deslizando a España hacia el autoritarismo. Habrá que frenarle en las urnas, a las que al parecer tiene tanto miedo que ya piensa en rebajar la edad de votar a los 16 años de forma inmediata. Hará cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa, por continuar en el poder.



Pero no todo son buenas noticias. "El PSC pacta con el separatismo una ley que omite el 25% de castellano y sólo reconoce el catalán como lengua 'propia' y 'vehicular'". O sea, que el PSC se sitúa fuera de la ley y desobedece la sentencia del TSJC. El PSC es ya una copia de ERC. Sánchez es Rufián.

Y aún colea la visita del emérito. Federico Jiménez Losantos le pone a caldo. "El garbeo nada garboso de Juan Carlos I en busca del aplauso de una derecha amnésica y senil ha sido un acto de deslealtad al Rey", dice. "Pero ha sido también una deslealtad a sí mismo y a la época mejor de su reinado". "Desde la llegada del PSOE al Poder en 1982 hasta su penosa abdicación en 2014, Juan Carlos se empeñó en ser desleal a sí mismo y al régimen que de forma tan singular —solo hay un Rey— contribuyó a crear. Desde el atraco a Rumasa en 1983 y el asalto a la independencia judicial en la LOGPJ de 1985, Juan Carlos se convirtió en socio fraternal, en vez de contrapeso institucional, de González, formando con Jesús de Polanco un trío despótico. Lo denuncié en La dictadura silenciosa. Mecanismos totalitarios en nuestra democracia, a comienzos de los 90, éxito editorial que me valió el odio eterno de Felipe y Polanco. El de Pujol ya lo tenía". "Desleal a España y a sí mismo, solo a Felipe VI se debe que sobreviva la Corona, a la que, como no lleva, tampoco respeta".

El País

"Acuerdo en Cataluña para dar respuesta a la sentencia del castellano". Para incumplir la sentencia del castellano, mejor dicho. Al periódico del régimen sanchista (El Socialista, le llamaba el otro día un columnista) le parece de rechupete. "El texto, que no recoge el 25% de castellano ordenado por los jueces, será votado esta semana en el Parlament antes de que se cumpla el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia". PSOE y Podemos, los dos partidos que gobiernan en España se declaran en rebeldía y se suman al golpe independentista.

Antonio Elorza también habla de Juan Carlos. Ahora en El País, cómplice de las tropelías del emérito, se rasgan mucho las vestiduras. "En Juan Carlos I, hoy rey honorífico, que no emérito —y esto tiene mucha importancia—, cuenta obviamente la trayectoria de rey corrupto, que ahora se intenta encubrir desde la derecha, como si hubiera sido un hábil comisionista que trajo grandes inversiones, sobre todo de países árabes, y que lógicamente se ganó su parte". Hay que tener cara dura. Fue la izquierda política y mediática los que encubrieron las tropelías de Juan Carlos I. En especial El País de Polanco. Cuando Federico Jiménez Losantos lo denunció, le pusieron la cruz.

ABC

"El Gobierno avala que el separatismo destierre el castellano de la aulas". Dice el editorial que no es ninguna sorpresa que el PSOE se sume al golpismo independentista. "La complicidad y sumisión del socialismo catalán, y por extensión de todo el PSOE, al independentismo era previsible". El Gobierno "se somete al separatismo con idéntico ánimo de desobediencia" a las leyes. "Querer anular el fallo judicial improvisando leyes abordadas con trámite de urgencia y con lectura única, es decir, sin debate de ningún tipo, es asestar otro golpe a la letra y el espíritu de la Constitución". Esta vez auspiciado desde Moncloa. "El PSC es uno más sentado a la mesa de este golpismo lingüístico". No es extraño que tengan terror a las urnas. Ni que intenten retrasar lo máximo ponerlas.

Ignacio Camacho habla de la decisión del Supremo sobre los indultos. "Contra lo que piensan los independentistas, la extrema izquierda y sus adláteres, en el Estado de derecho no hay nada ni nadie por encima de la ley, cuya interpretación corresponde a los tribunales". Bueno, algunos más que otros. "Esta legislatura nació de un pacto con delincuentes, los autores convictos de la insurrección separatista de 2017, y en buena lógica puede terminar en manos de un puñado de jueces". Muy optimista te veo hoy, Ignacio.

"El indulto a los líderes del procés tenía un recurso pendiente —un recurso sobre el recurso, más bien— y la segunda vuelta de su recorrido procesal va a poner en un severísimo aprieto al Gabinete. Todo el mandato de Sánchez se puede venir abajo si lo pierde". "Es fácil inferir la relevancia de un eventual veredicto desfavorable: los reos de vuelta a la cárcel, el andamiaje sanchista en el desguace y la coalición gubernamental asomada a la puerta de la calle". Lo dicho, Ignacio se ha levantado hoy en otro país que no es España. En los mundos de yupi. O a lo mejor es que yo soy una escéptica incurable.

Otro editorial comenta "el espeluznante asesinato de dos mujeres de origen paquistaní residentes de Tarrasa". "La misma izquierda que pide, indignada, mejoras en la igualdad en las sociedades de Occidente, lamentando aquí la brecha salarial o la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no pasa de ver como un lejano exotismo determinadas ‘culturas’ claramente discriminatorias, y no como un impedimento para el progreso de aquellas sociedades". Peor que eso. Como contaba ayer Pablo Planas en su crónica sobre este suceso, "el pasado 3 de mayo, la diputada de Vox en el parlamento autonómico de Cataluña Mónica Lora presentó una propuesta contra los matrimonios forzosos que fue rechazada por el PSC, ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y la versión catalana de Podemos por considerarla "xenófoba"". Esta decisión convierte al PSC, ERC y JxCat corresponsables de la muerte de estas chiquillas. Que se lo hagan mirar.

La Razón

"El PP selecciona a sus barones más fuertes para la campaña en Andalucía". "Estar por estar, o para alimentar egos, queda fuera de una estrategia de campaña diseñada al milímetro para rentabilizar la capacidad de sumar apoyos con el fin de alcanzar una mayoría tan holgada como para liberarse del 'yugo' de Vox en el Gobierno", dice Carmen Morodo en clara referencia a Ayuso.

"Pero las plazas en las que de veras se mueve mucho voto, que son las capitales de provincia, se reservan en exclusiva para el presidente de la Junta y candidato, Juan Manuel Moreno, y para el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo". Pues hala, suerte.

"En el PP reconocen que Castilla y León está siendo ya la prueba de que el 'yugo' de la coalición con Vox es 'tóxico' para la eficacia en la gestión y para los intereses nacionales de las siglas." ¿Ah, sí? Pues es la primera noticia que tenemos. Que se sepa, en Castilla y León se vive en una calma chicha. Será porque nos tienen muy entretenidos los líos de Sánchez con sus socios.

"El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha optado por no entrar en las 'provocaciones' del partido de Santiago Abascal y mantiene, de momento, la posición 'más prudente y discreta posible' para no interferir en la campaña andaluza, pero, en cuanto ésta pase, lo que esperan en el partido es que empiece a 'salir a poner en su sitio' al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox). En Génova observan los primeros movimientos de Vox en esta coalición, con García-Gallardo protagonizando titulares a costa de la mujer, la supuesta educación sexual de los niños en las escuelas o sobre las autonomías, y se llevan las manos a la cabeza ante lo que significaría tener que aceptar el mismo modelo en Andalucía". Atónitos, nos dejas Carmen. ¿Y no se ha enterado ni El País? Porque no nos podemos creer que el periódico sanchista haya desaprovechado esos titulares de los que hablas.

Editorial sobre la decisión del Supremo sobre los indultos. "Es cierto que los partidos independentistas catalanes, confrontados con la realidad, han bajado mucho los decibelios del desafío, hasta el punto de que forman parte de la mayoría de investidura, pero no es posible descartar que una sentencia contraria a sus intereses pueda resquebrajar el delicado respaldo parlamentario de un Ejecutivo al que no dejan de crecerle los problemas". Nada, sigo sin creer que el Supremo vaya a mandar a Junqueras de nuevo a la cárcel.