"Odio y mendacidad en la proclamación de la ley de memoria etarra"

El Mundo

El periódico que dirige Joaquín Manso ha ido volando a hacer una encuesta sobre el debate. "El 67% de los españoles cree que los nuevos impuestos de Sánchez serán "inútiles" ante la crisis económica". De verdad que no me explico cómo los periódicos tiran el dinero en este tipo de encuestas. "Sánchez ha conseguido que la activación de respuestas populistas como el impuesto a la banca concite el beneplácito de la población, pero no ha sido capaz de remontar la crisis de credibilidad sobre la errática gestión económica de un Gobierno fracturado. Y aunque más del 21% de los encuestados refiere haber mejorado la imagen que tenía del presidente, el dato es menos relevante al ser la primera vez que el líder del Ejecutivo -que también lidera el ránking de las intervenciones más demagógicas- no confronta con el de la oposición". Es un tramposo vocacional. Después de 7 años sin debate, lo convoca cuando el líder de la oposición no puede responderle. Y encima el muy zafio se dirige personalmente a Feijóo para insultarle.

"EH Bildu apoya en todo al Gobierno y se consolida como su principal socio". Sí, Sánchez vive un auténtico idilio con los aplaudidores del tiro en la nuca.

Dice Federico Jiménez Losantos que "el Debate sobre el estado de la Nación tuvo como traca final la proclamación, no votación, de la Ley de memoria etarra". Enrique Santiago "destacó por sus gritos de odio y su mendacidad histórica. Pero ni él, ni Aizpurúa, ni Rufíán, ni el abertzale de Teruel existirían sin Sánchez, ni Sánchez quiere existir sin sus amigos, que son los enemigos de España".

"Ayer, Joaquín Leguina decía en ABC: «Para los redactores de la ley, ni existieron los asesinados de Paracuellos ni hubo checas en Madrid y Barcelona». Pues bien, ese respeto a todas las víctimas lo convierte para Félix Bolaños, el Álvarez del Vayo del Lenin antiespañol, en un «ex-socialista». Ha firmado un manifiesto contra la Ley de la ETA y la República de las checas. Sobra en el PSOE". Hace tiempo que Leguina sobra en el PSOE.

El País





"La Ley de Memoria Democrática sale adelante tras un tempestuoso debate". Qué cosas tiene el Gara madrileño. ¿Cómo no iba a salir adelante si la han hecho los etarras y la extrema ultraizquierda socialpodemita, o sea, el sanchismo? "La derecha agita a las víctimas del terrorismo por el pacto con Bildu y la izquierda la acusa de sembrar mentiras sobre el contenido del texto". Hombre, porque es un texto plagado de mentiras. Es lo que tiene que los herederos de una banda de asesinos te redacten las leyes.

Dice Xosé Hermida que "el debate veía cargando de tensión por el escándalo suscitado en la derecha tras el anuncio de que EH Bildu apoyaría la ley". No, que la apoyaría no, que la redactaría. Si eso no es un escándalo que venga Dios y lo vea.

"El PP volvió a movilizar a las víctimas del terrorismo, que acudieron este jueves al Congreso a reunirse con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, un gesto que irritó al PSOE", que no puede ver a las víctimas de ETA ni en pintura, ni siquiera a las de su partido. Oye, ellos están con los asesinos, las víctimas de sus amigos les molestan. "Cuando se conoció el resultado, los escaños del Gobierno se volvieron a aplaudir hacia la tribuna de invitados, donde representantes de víctimas del franquismo habían asistido al debate en un respetuoso silencioso". Ah, que al sanchismo le molestan las víctimas de ETA pero aplauden a las del franquismo, que deben quedar cuatro vivos. Tomamos nota, Sánchez, tomamos nota.



Pepa Bueno está contenta y confiada. "Los tres días de debate sobre el estado de la nación han servido a la coalición del Gobierno de España para rearmar su discurso". " La Ley de Memoria Democrática, que mejora sustancialmente la responsabilidad de España con las víctimas de la dictadura fue muy contestada por la oposición, básicamente por el acuerdo con EH Bildu. El bronco debate de esta última sirvió para diferenciar la crítica legítima de las cavernas ideológicas". Que los del tiro en la nuca hacen crítica legítima y sus víctimas son caverna ideológica. Suponemos que el discurso de odio de Enrique Santiago, que echaba espumarajos, a Pepa le parecerá crítica legítima. Y estos son los que nos gobiernan. Lo que ha dejado claro es que las víctimas del franquismo tienen para el sanchismo mayor valor que las víctimas del tiro en la nuca y los coches bomba de sus nuevos coleguitas.

"El Gobierno supera este test a su mayoría y confirma que mantiene las precarias pero suficientes opciones de pacto (PNV, ERC, Bildu) para los aspectos centrales de su agenda". Para eso no hacía falta el debate. Todo el mundo sabe que Sánchez quiere gobernar con los proetatras, independentistas, golpistas y todo tipo de ultras para aplastar a más de la mitad de los españoles. Por eso pasa lo que pasa cada vez que se abren las urnas.





ABC

"Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el PP". Que tenga cuidado Feijóo, Sánchez es un tipo peligroso y traicionero y le clavará un puñal por la espalda a la primera que se descuide. Hoy viene poco cañero ABC y en portada ni menciona la ley Bildu. "Para los agoreros y catastrofistas de la recesión, no es cierto que estemos en esa fase económica". ¿Quién eres tu y qué has hecho con ABC? ¿Ha comprado Prisa el histórico periódico conservador? Hasta ahora los editoriales de ABC no eran agoreros, sino terroríficos.

"Feijóo asume un riesgo: dar oxígeno a Sánchez puede atraer a votantes de un socialismo moderado, pero puede desencantar a una parte de sus propios votantes, reacios a salvar los muebles a Sánchez en cualquier circunstancia". Se creerá Feijóo que Sánchez se lo va a agradecer o que va a dejar de insultarle. No conoce al personaje. Sánchez solo quiere el amor de otegis y rufianes, lo demás se la trae floja.

Carlos Herrera advierte, después del ataque de Sánchez a bancos y energéticas. "Tomen nota los próximos sectores que ya han sido avisados: supermercados, constructoras y telecomunicaciones. Y aquellas –pocas– empresas de medios informativos que no le bailen el agua. Queda año y medio para despachar a este indeseable de su cargo. Desde el cual, además quiere reescribir la Transición. ¿Quedará algo en pie cuando desaparezca?". No, es obvio que pretende llevarse todo por delante. Es el Putin español.

La Razón