"Un Vox errabundo que no sabe cómo demonios chupar foco" se arrima a la ultraizquierda

El Mundo

"Sorpresa en Vox Madrid por la precipitación en la designación ya de Ortega-Smith y alivio en el PP". "Cargos de Vox celebran la sustitución de Ortega-Smith para frenar el creciente malestar: "Tenemos muy buenas sensaciones". Dice El Mundo que "los esfuerzos de Vox por presentar como una apuesta electoral la retirada de Javier Ortega Smith de la secretaría general del partido, situándole como candidato a la alcaldía de Madrid, no se compadece con la realidad". "La decisión de Santiago Abascal de desplazar a quien era uno de sus hombres de confianza se debe en realidad a la necesidad de calmar el malestar interno que en distintos territorios había crecido en torno a su figura". Vamos, el García Egea de Vox.

Aunque ayer nadie hizo ni caso a Ortega-Smith. Todos estábamos hipnotizados con el vídeo del Colegio Mayor Elías Ahuja. Un jueguecito de pésimo gusto pactado entre chicos y chicas —sí es sí– conmocionó a todo el panorama político y mediático. Los medios enloquecieron. La SER, Ferreras, el macarra maleducado de Ristro Mejide amedrentando al subdirector del centro, llenaron sus programas con un vídeo que, según las destinatarias, estaba sacado de contexto. Ya le hubiera gustado a la chica abusada por el marido de Oltra que le hubieran dedicado la mitad de tiempo. O unos minutillos. Por cierto que el vídeo con la respuesta de las chicas ni lo mencionaron. A los chicos les cayó la del tato. Les llamaron violadores, manada, degenerados, de todo. Las chicas salieron defender a sus compañeros. Que era una performance. Dice el editorial que "no se puede excusar de modo alguno el cántico machista". "En lugar de guiarse por un comportamiento ético y estético acorde con tal vocación, estos jóvenes han mostrado una dinámica tribal propia de personas desconectadas de los valores de la sociedad actual". Ellos y ellas. ¿Es que no saben en qué mundo viven?

"El revuelo generado ha sido enorme. Se han pronunciado incluso Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero este debate público debe situarse en sus términos justos, porque la izquierda identitaria está pretendiendo hacer de la anécdota categoría y ha utilizado este suceso para reafirmar sus discursos doctrinarios".

"Ni los insultos de estos jóvenes los convierten en una manada en potencia ni son síntoma de un machismo omnipresente. La desproporción es tal que la Fiscalía podría iniciar una investigación por delitos de odio. Si un hecho de este tipo es considerado una agresión sexual —mantra que se está propagando—, las auténticas agresiones perderán su trascendental y grave significado, como ocurre con la ley del solo sí es sí". Cultura de la violación, lo llaman los podemitas. Dicen unas barbaridades.

Al columnista Antonio Lucas no le gusta la línea editorial de la sensatez. "Algunos alumnos del Elías Ahuja (Madrid) armaron el domingo una berrea intimidatoria de voces y persianas contra las mujeres vecinas". Sí, Lucas, a las chicas se las veía muy intimidadas. También en el comunicado que difundieron por Twitter y que Lucas no se ha molestado en leer se las ve aterrorizadas. "Salen algo más de 100 ciudadanos con derecho a voto practicando —convencidos— la performance machista, violenta, pura manada, que perpetraron". "Están ahí esperando a que nos las follemos". "Es el mensaje, jefes de la Complutense". Porque lo dice Lucas, lo que digan las chicas se la trae al pairo. Para hombres como Antonio Lucas, la palabra de una mujer no tiene ningún valor. No saben cuidar de sí mismas y necesitan su protección. "Este centenar de ejemplares de espalda plateada, más allá de los efectos que les llevan a aullar, son la certeza de un fracaso temprano. Un fracaso colectivo también. El machismo (y la violencia adosada) se hereda, y se contagia, y se enquista. Lo de estos mayores de edad anuncia que muchos de ellos ya están preparados para tener relaciones de mierda. Las de sumisión. Las de acatamiento. Las de amenaza. Las difíciles de encajar en un tiempo donde algo así, si no fuese por lo que delatan, darían sólo pena". Y algunas columnas dan solo risa. Anda, Lucas, tómate una tila.

Madrid también fue noticia por la que ha liado Monasterio. Lo contaba con gracia Julio Valdeón, que reparte estopa para todos. "La señora Alejandra Jacinto Uranga podría ser una magnífica youtuber, millonaria en tópicos de ultrarricos y etiquetas adhesivas para discursear sobre la nada. Se desconoce si con semejante batería de reivindicaciones, empapadas de candorosos padrenuestros progres, seducirá al electorado". A Lobato le salva, no quiere ensañarse Julio con la irrelevancia.

" Terraplanismo fiscal, remachó Mónica García, que la acusó de no tener vergüenza. La candidata de Más Madrid dibujó un gobierno autonómico thatcheriano. Neoliberal como sinónimo de caníbal. Sordo a las súplicas de los trabajadores. Empeñado en bombear recursos al bolsillo de, otra vez, los ultrarricos, neologismo de moda que viene a sumarse a la papilla rococó que embarra tantos coloquios". Sí, cuando les da por algo no hay manera de que entiendan el sentido del ridículo.

Tampoco se libra Ayuso por dejarse llevar. "'Según se le va quedando pequeño el debate recurre a los insultos', le respondió Ayuso, que tampoco va manca en el apartado de hipérboles, especialmente cada vez que habla de la ultraizquierda, aunque luego frenó. 'No voy a seguir su tendencia pistolera'. Yo, por mi parte, propongo decretar una moratoria para el prefijo ultra". La moratoria no tendrá efecto en la ultraizquierda, Valdeón, lo siento.

"Más allá de la discusión sobre la riqueza, la pobreza y los subsidios encubiertos al voto en tiempos de guerra, el mojo latía en la enésima comisión concebida para cobrarse la cabeza de Ayuso". Lo de Vox no tiene remedio, por lo que se ve.

"Y como el zafarrancho no hacía mella llegó el momento de pedir la cabeza de Enrique Ossorio. Fue un episodio de puro hooliganismo, con los diputados en modo aullador, entre los gritos y gestos soeces de Más Madrid y las llamadas al orden de Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, que estuvo impecable. 'Usted es un canalla, un sinvergüenza y un ser deleznable', le espetó Emilio Delgado, de Más Madrid, a Ossorio. Mónica García, tan beligerante hasta ayer mismo contra el bullying, aplaudía en pie, encantada". Estos son los nuevos socios de Vox en Madrid.

"El día anterior, en rueda de prensa, un diputado del PP, Pedro Muñoz Abrines, había tirado con bala contra un Vox errabundo, que no sabe cómo demonios chupar foco, agotada ya la basura xenófoba a cuenta de los menas. 'Nos sorprende y nos entristece', dijo, 'que Vox se haya sumado a la estrategia de la ultraizquierda [ay] de hacerle el juego a Mónica García y dar publicidad a la venta y promoción de un libro. Está muy bien querer utilizar a los fallecidos en las residencias como ariete político. A mí me parece infame, pero bueno, allá cada uno. Pero siempre, cuando analizamos este tipo de circunstancias, olvidamos datos imprescindibles'". Y dio los datos.

"Pero qué importan los números cuando el único objetivo de los opositores es liquidar a su rival sin percibir, a lo Bruce Willis, que a lo mejor los muertos son ellos y aún no lo saben". Y por favor, que Monasterio deje de tomarnos por imbéciles diciendo con ese tonito de Rotenmeyer que no va contra Ayuso, que es por nuestros mayores. ¿Por qué pide los votos a la ultraizquierda entonces? Con perdón de Valdeón, pero creo que la moratoria aún no ha entrado en vigor.

El País

"Indignación por el rito machista en un colegio mayor: putas, ninfómanas...". Noelia Ramírez dice que "ni Julia Ducournau hubiese sido capaz de rodar con tal maestría esta escena de terror sexual escalofriantemente hipnótica". Tiene razón Noelia, el chaval tiene dotes escénicas. Era aterrador. "No solo por el '¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos Ahuja!'. Tampoco por ese aullido animal que sigue, coreado con cronometrada violencia por más de un centenar de pulidos universitarios de día, venidos arribísima y cerebralmente sincronizados para ese acoso selectivo de noche". Un acoso que las chicas esperaban contentísimas porque estaba acordado. Resulta, Noelia, que son amigos, salen de fiesta, y se dedican a hacer el idiota porque a esa edad todos hacemos el idiota.

"Como para no sentir arcadas. En esa residencia desde la que retumba la cultura de la violación en nuestra cara están los hombres que decidirán nuestro futuro y regularán los derechos de nuestros cuerpos". Qué violación ni qué niño muerto. No hubo ninguna violación. Otra que necesita una tila.

"Habrá quien sesgue el caso por el factor ideológico, pero también hubo que segregar a las mujeres en las acampadas del 15-M por múltiples agresiones sexuales porque el magma de todo esto no es una cosa exclusiva de hombres pijos y de derechas". Pues esas agresiones sexuales no tuvieron la misma repercusión que esta mamarrachada de adolescentes en la que no ha habido ninguna agresión sexual.

"El PP se plantea renunciar a participar en la comisión de las residencias de Madrid y dejar a Vox solo con la izquierda". Pues no es mala idea. Si además no llegará más allá de marzo, cuando se disuelve la Asamblea y no habrá conclusiones. Si es la campaña contra Ayuso de Rocío Monasterio. "Así lo avanza a El País una fuente que cuenta con toda la confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso". ¿Ayuso tiene confianza en alguien de El País?

"La izquierda exige la dimisión de Ossorio, que se niega a rectificar sus palabras sobre las muertes en las residencias, y Ayuso culpa a Vox". Ossorio no tiene por qué rectificar lo que no dijo. La izquierda no se puso así cuando, según algunos, Irene Montero hizo apología de la pederastia.

ABC

"El Estado pone 39.000 millones extra para cubrir el agujero de las pensiones tras subir un 8,5%". "Abascal aparta a Ortega Smith tras el pulso con Olona". Dice el editorial que "el relevo de Javier Ortega Smith como secretario general de Vox, precisamente cuando se desarrollaba el proceso de formación de candidaturas, es la prueba de que una crisis importante se desarrollaba sin trascender demasiado fuera del partido". Son muy herméticos, demasiado. "La solución adoptada es una prueba de que el enfrentamiento de Macarena Olona con otros dirigentes tenía alguna base real".

"La Fiscalía investiga como delito de odio los insultos machistas desde el Colegio Mayor Elías Ahuja". Parece que la Fiscalía se aburre. Las destinatarias de ese supuesto odio lo niegan, es más, defienden a los condenados. Julián Quirós critica la histeria "porque un grupo de adolescentes descerebrados han repetido una tradición en forma de perfomance asquerosilla donde llaman 'putas, conejas y ninfómanas' a las residentes del colegio mayor femenino situado enfrente. Por lo visto, a las únicas que les ha resbalado el asunto es a las chicas aludidas, pero quiénes son ellas para opinar nada". Mujeres, Quirós, quién va a hacer caso de la palabra de una mujer si no es una podemita que diga niñes.

Rosa Belmonte cuenta que "la primera vez que vi lo del colegio mayor Elías Ahuja me pareció impactante. Visualmente impactante". A todos, hasta que nos enteramos de que estaba todo planeado en connivencia con las chicas, que se divierten así y luego se van juntos de botellón. "Cuando he sabido de los 'putas, ninfómanas' y tal ni me ha sorprendido. Tampoco que las chicas del Santa Mónica digan que no lo consideran cánticos machistas. Claro, ni que fueran la tuna". "Que los chimpancés de boquilla del Elías Ahuja abran los informativos me da más miedo que ellos mismos". Y con información sesgada, incluso con mentiras descaradas como en el programa que dirige Ana Torradillas en Cuatro, que dijo que Vox había guardado silencio cuando Monasterio se había pronunciado horas antes de forma muy crítica.

La Razón

"Yolanda Díaz pidió la cita con Feijóo a espaldas de Podemos y de Sánchez". ¿Es que tenía que pedir permiso? El editorial se congratula de la debilidad de Podemos. "El propósito de la izquierda extrema, con la complicidad del presidente y de los socialistas, nunca ha sido fortalecer y reconocer derechos ni nuevos ni viejos, sino desmontar una sociedad, la española, y un estado, el constitucional, que detestan. La instrumentalización que supone el manejo de los proyectos de ley de bienestar animal, la ley trans y la reforma de la ley del aborto sirve a la política, o eso cree Unidas Podemos, pero nunca al ciudadano ni a la libertad. Que salgan adelante será exhibido por la izquierda como un testimonio de fortaleza, pero en realidad es apariencia y simulación que apenas enmascara un declive afortunado para la democracia". Amén.

De la astracanada del colegio mayor habla Sandra Golpe. "En las cafeterías de este país nuestro, de repente un día hablamos todos del drama de Tamara Falcó y, en las horas siguientes, no hacemos más que comentar la escena de gritos machistas desde las ventanas de un colegio mayor a las chicas del centro de enfrente". Ayer apenas se habló de otra cosa en todo el día. Sánchez estuvo a punto de decretar el estado de alarma.

"Y lo más sorprendente: las supuestamente agraviadas emiten un comunicado quitándole hierro a la secuencia de los hechos, pidiendo que se respete 'el contexto', excusando a esos individuos que les gritan 'putas ninfómanas' porque, a su juicio, se trata únicamente de una 'tradición' y los susodichos son sus amigos, sus novios, sus hermanos". Ridículo histórico de medios y partidos.

Pero la pobre Sandra no ha pegado ojo. "Anonadada me hallo: ¿Tradición? ¿Chiquillada de niñatos sin importancia? Leo y oigo de todo en las redes para justificar o empequeñecer la importancia de unos hechos que no tienen pase. Si en algún momento del pasado esa secuencia –que me pone los pelos de punta– se convirtió en algo habitual, como parece que sucede, ya están tardando los responsables de esos colegios mayores en erradicarla y en abandonar sus respectivos puestos de trabajo, por incompetentes. Y esos jóvenes universitarios que salen a defender lo indefendible, ¿cómo han sido educados?", dice escandalizada. "En España arrastramos aún un tufo reptiliano de machismo, heredado en todos sus posibles niveles: micro, macro, de palabra o de actitud". Así que ya saben las chicas del Mónica, son unas pobres víctimas del machismo, pero ellas no lo saben. Habrá que encerrarlas en un centro de reeducación.