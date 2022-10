Los vocales del CGPJ se conjuran para elegir a Mozo como sustituto de Lesmes y evitar "un circo institucional"

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ lo tienen muy claro. Durante el próximo Pleno extraordinario, elegirán con una amplia mayoría al vocal progresista Rafael Mozo para sustituir en funciones a Carlos Lesmes al frente del Gobierno de los jueces.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital apuntan que "se intentará lograr una decisión casi unánime de elegir a Rafael Mozo el próximo jueves, día en el que se espera que el BOE publique oficialmente la renuncia de Lesmes. El objetivo es cubrir inmediatamente el vacío institucional y evitar un nuevo circo".

Actualmente, de los 18 vocales que componen el CGPJ únicamente el conservador Wenceslao Olea y la progresista Mar Cabrejas optarían por otro candidato, el actual presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín. Este magistrado ya se convertirá en el sustituto de Lesmes al frente del Alto Tribunal, al ser el presidente de Sala de mayor edad".

Tal y como desveló LD, existía "una operación secreta" con el objetivo de convertir a Francisco Marín, magistrado muy afín a Lesmes en el presidente del próximo CGPJ. Para ello, se apoyarían en el informe encargado al Gabinete Técnico del Consejo, elaborado por el magistrado Eduardo Fontán, hombre de la máxima lealtad de Marín que estuvo a sus órdenes en el gabinete de la Sala de lo Civil del TS. Una vez alcanzase la Presidencia en funciones del CGPJ, tendría muchas opciones de quedarse y convertirse en el nuevo presidente tras la próxima renovación.

Tras desvelarse "esta trama" los vocales del CGPJ se rebelaron y decidieron no aceptar que Marín fuese presidente del CGPJ en funciones y que lo fuese Rafael Mozo, al ser el vocal de mayor edad del Consejo. Cabe destacar que el informe del Gabinete Técnico que defendía la presidencia de Marín en el CGPJ, hace 3 años decía lo contrario y defendía que un mismo magistrado no podía ser presidente en funciones del Supremo y del Gobierno de los jueces.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el poder de Mozo al frente del CGPJ será muy limitado, ya que el próximo mes de marzo deberá jubilarse". Por tanto, Mozo únicamente sustituirá a Lesmes de forma simbólica al frente del Consejo hasta que se renueve, si es que el PSOE y el PP alcanzan un acuerdo en los próximos meses.

En el Pleno del próximo jueves, también se abordará la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional. "Ahora estamos centrados en resolver la sustitución de Lesmes por lo que sobre la renovación del Constitucional no se espera ninguna novedad", añaden.

Recordamos que Lesmes intentó negociar con el sector progresista y el conservador del CGPJ los dos nombres para renovar el Tribunal Constitucional sin éxito hasta el último momento. Sin embargo, no consiguió su propósito de que los progresistas eligieran a su magistrado favorito Pablo Lucas, ni convenció a un vocal conservador para que votase a favor de la renovación para desatascar los nombramientos.

Lesmes no acudirá a la Fiesta Nacional

Mientras tanto, Carlos Lesmes ya se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios del día de la Fiesta Nacional. Todo ello, a pesar de que este martes ha comunicado que no asistirá a los actos oficiales del 12 de octubre, tras anunciar este domingo su dimisión. Cabe destacar que aún no se ha hecho efectiva su renuncia porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lesmes anunció el domingo que al día siguiente formalizaría su dimisión debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, y así lo hizo, por lo que cabía esperar que este martes quedara recogida en el BOE. Por tanto, Lesmes no representará al Poder Judicial en la festividad del 12 de octubre, al considerar que tras anunciar su marcha, ya no tiene sentido su presencia.