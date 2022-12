Bildu exige a Sánchez los datos de todas las empresas de armas que dependen de ayudas del Gobierno

Bildu ha puesto el aspirador de datos en marcha para prepararse para una nueva fase de más poder. Y Pedro Sánchez no le niega nada. Los proetarras han solicitado ya datos de la entrega de pistolas Taser a la Policía; de las grabaciones de las conversaciones entre los guardias civiles de Melilla; de los listados de cónsules honorarios en España; del tránsito de buques árabes por España; etc. Y ahora acaba de realizar una peculiar exigencia: quiere todos los datos de las empresas de armas que dependen de ayudas del Gobierno. Y Sánchez, con toda probabilidad, no dudará en darle la información.

La reclamación de información se ha dirigido directamente al Gobierno. Y recoge los siguientes puntos y explicación: "En relación a los créditos I+D concedidos por el Ministerio de Industria, me gustaría conocer: 1.- ¿Con qué condiciones se han concedido los créditos I+D del Ministerio de Industria a las empresas de armas? 2.- ¿Qué empresas han recibido estos créditos? 3.- ¿Qué porcentaje de estos créditos se han devuelto? 4.- ¿Qué resultados se han obtenido con estas actividades de investigación? 5.- ¿Se ha inscrito alguna patente? En caso afirmativo, ¿quién es el propietario de la patente?". La consulta la firma el diputado de Bildu Jon Iñarritu.

Aumentar el control de las FyCSE

Y es que los proetarras están acumulando información con el fin de incrementar el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de ampliar las áreas de exigencia de prebendas y chantaje a Pedro Sánchez.

Bildu, en esta línea, ya ha lanzado la caza de brujas en la Policía con la exigencia de todos los datos de la entrega de pistolas Taser a agentes. El cuestionario trasladado al Gobierno con ese motivo es igualmente pormenorizado y reclama saber cuántas armas paralizantes (pistolas) Taser han sido entregadas a la Policía Nacional, cuántas a la Guardia Civil, cuántas cámaras de vídeo vinculadas a las Taser han sido entregadas, o cuántos cursos de utilización de este arma se han impartido en cada uno de ambos cuerpos policiales.

Ley de Seguridad Ciudadana

La estrategia de Bildu no parece muy disimulada. Ellos y el resto de socios del Gobierno de Pedro Sánchez siguen presionando para que el Ejecutivo apruebe definitivamente en el Congreso la futura Ley de Seguridad Ciudadana: la sustituta de lo que ellos llaman ley mordaza y que, realmente, parece destinada a convertirse en una, ahora sí, auténtica mordaza de quienes garantizan el respeto de los derechos y libertades y el cumplimiento de las leyes: la Policía.

Todos ellos —Bildu, ERC y Podemos— quieren que esa norma se convierta en un mecanismo de privación de capacidad de actuación de los policías y guardias civiles en las actuaciones especialmente violentas, como las funciones antidisturbios y los ataques callejeros de los radicales.

Listados de cónsules honorarios

Pero la lista de informaciones que recopila Bildu es creciente y muy llamativa. Desde relaciones comerciales de España con el exterior, hasta amarres de barcos, hasta, en una de sus últimas exigencias a Pedro Sánchez, listados de los cónsules honorarios en España. Todo un elenco de información exterior que parece tener más que ver con un deseo de acumular información internacional que de labores de control o de gestión regional o municipal.

La solicitud también fue tramitada por el diputado Jon Iñárritu, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Y en ella reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez y por escrito los siguientes detalles: "¿Cuántos cónsules honorarios hay acreditados en España? (Por Estados). ¿Alguno de ellos tiene pasaportes diplomáticos? (Por Estados). ¿En qué ciudades y provincias se encuentran?".

Pero, en otra exigencia de datos al Gobierno, en plena crisis energética, Bildu también ha solicitado ya información sobre el amarre y carga de barcos árabes en puerto español. La acusación deslizada por los proetarras parecía insinuar la posibilidad de que los barcos transportasen armamento, un asunto especialmente delicado a la vista de que se trata de uno de los socios españoles en materia de adquisición de petróleo.