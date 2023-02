"Sesión sadomasoquista" de Sánchez en vivo y en directo

El Mundo

"Los halcones del BCE no aflojan ylas hipotecas suben 300 3uros al mes". "Sánchez se compromete con su homólogo marroquí a evitar lo que les "ofende" en "esferas de soberanía"". Mohamed sigue desaparecido. Federico Jiménez Losantos dice que "el Sultán y Comendador de los creyentes ha humillado a Pedro Sánchez, no admitiendo que se acercara a su augusta presencia".



"Sánchez, tras humillarse ante el miniyó de Puigdemont y votar sus presupuestos para blindar la sumisión del PSC a Junqueras, sin olvidar la perpetua obediencia a Otegui, ha recibido otra ración de acíbar. Pero, como todo lo que ha decidido que conviene a su proyecto de poder personal, la tragará sin vacilar". Esta le va a costar, ha sido muy descarado Mohamed, pero la tragará.

"Hay dos razones verosímiles para que el Gobierno se haya convertido en alfombra de Rabat". Primero, el hackeo de su móvil. "¿Qué habría grabado en ese móvil, para que la cumbre de Sánchez en Rabat se convierta en sesión sadomasoquista?". Eso digo yo, qué habrá, qué habrá.

"La segunda razón es el escaparate de represión mediática en que se ha convertido Marruecos. Por eso lo condenó el Parlamento Europeo, salvo Sánchez y Le Pen" Marruecos les inventa violaciones a periodistas incómodos para matarlos civilmente. "Este es Sánchez: aquí suelta a los violadores de verdad, allí obedece a los que fabrican violadores de mentira".

Dice el editorial que " resulta incomprensible que nadie haya explicado aún las razones del giro estratégico que Sánchez adoptó con Marruecos sin debatirlo con su Consejo de Ministros ni con su partido, sin compartirlo con el líder de la oposición y sin consultarlo al Congreso. El contenido del acuerdo que ha roto con 40 años de política exterior es desconocido para la opinión pública". Pues el tío no suelta prenda.

Todos los gobiernos han tenido problemas con Marruecos, "pero nunca como ahora habíamos asistido a tal cúmulo de concesiones por parte del Gobierno español y a tantos desplantes desde Rabat". "La debilidad de España ante Marruecos exige que Pedro Sánchez explique los términos de su acuerdo con el monarca. Es imprescindible saber qué gana España, pues en el lado opuesto nuestro país suma descrédito y acumula desfases milmillonarios en la balanza comercial por su divorcio con Argelia en plena crisis energética". Sánchez, ¿qué tenías en el móvil?

El País

"Los socios de la coalición estiran el plazo para reformar la ‘ley del solo sí es sí’ y evitar la ruptura". Sin prisas ¿eh?, llevamos tres meses soltando violadores, qué mas da que salgan otros cientos más. ¿Que alguno puede reincidir?, pues se le envían flores a la víctima y ya está.

Pepa Bueno aborda la cumbre de Marruecos, algo deslucida por la ausencia de Mohamed VI, como decían ellos ayer, cuando el rey alauí dejó plantado a Sánchez. "El Gobierno presentó la cumbre como la escenificación de una nueva etapa en las relaciones entre los dos vecinos y aspira a dejar atrás años, si no décadas, de una desconfianza que ha supuesto el principal foco de tensión internacional para España desde la llegada de la democracia". A ver qué ha cedido esta vez, habrá que estar atentos que Sánchez es capaz de darles la soberanía de Ceuta y Melilla. "España ha renunciado a cuestionar la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, y Marruecos, supuestamente, la españolidad de Ceuta y Melilla". Supuestamente. Vamos, que Pepa no tiene ni idea.

"Sánchez todavía no ha ofrecido una explicación coherente y entendible de este cambio, y es un debate pendiente".

"Pero la principal e insólita ausencia fue desde luego la de Mohamed VI, de vacaciones en el extranjero. En su lugar, habló por teléfono con Pedro Sánchez para invitarle a una visita oficial y dar su apoyo a los acuerdos. El Gobierno le restó importancia a un gesto cuando menos chocante. Marruecos había dejado correr la expectativa del encuentro, y luego la desactivó. La interpretación es libre, y va desde la mera falta de interés del monarca hasta la "humillación" y el "ridículo", en palabras del PP. Lo cierto es que la ausencia fue decepcionante, rebajó el lucimiento que buscaba el Gobierno y a ojos españoles transmitió desconsideración hacia Sánchez". Un desplante en toda regla, no lo puede ocular ni El País.





ABC

"Una empresa investigada por financiar al PSPV recibe dos millones en contratos de instituciones socialistas". Ximo Puig, cada vez más acorralado. "No deja de resultar llamativo que sea precisamente en la Comunidad Valenciana donde encontramos al Partido Socialista salpicado por usos que recuerdan, en el fondo y en la forma, a otros casos de corrupción como el caso Gürtel, que fueron empleados por los socialistas para convertir la lucha anticorrupción en una bandera política", dice el editorial.

"Sorprende la falta de interés con la que Ximo Puig parece despachar el curso ascendente de una colección de noticias que comprometen la ejemplaridad de quienes asumieron responsabilidades políticas en su partido no hace demasiado tiempo". Se siente a salvo porque La Sexta oculta esta corrupción mientras dedica una hora a Camps. Tampoco El País, la SER y los medios de izquierda dan la corrupción socialista, a ellos solo les interesa la corrupción del PP.

Pero vamos a la noticia de la semana que les estoy durmiendo. Carlos Herrera pide a "Marlaska honrar al policía infiltrado con una distinción". "Daniel es un héroe. No lleva capa, lleva porra".

"Si Daniel resultó atractivo para algunas muchachas de la organización, cumplió con su encomienda: infiltrarse en los círculos diversos que pueblan el universo okupa. La tarea le llevó, al parecer, un par de años o así, pero a base de intimar en vertical y horizontal consiguió, espero, no pocas informaciones de interés para aquellos que han de combatir a ese ejército de parásitos que son los que pueblan el okupismo y sus afluentes. Cuando consideró que había cumplido su misión -cosa muy de los infiltrados- despareció sin despedirse. Y los muy ladinos espiados han creído encontrar la razón por la que la autoridad ha conocido de antemano sus movimientos: el falso Daniel. Que, además, se benefició a media comuna merced a sus encantos". Que debían ser muchos, porque oye, ligarse nada menos que a ocho indepes no está nada mal.

"Este policía, en particular, merece una medalla pensionada: aguantar durante un par de años a esta colección de cretinos y, por demás, horizontalizar la ternura con un puñado de jóvenes a medio lavar no hay sueldo que lo pague".

El patio indepe, ya de por sí bastante desquiciado, está fuera de sí. "Cuando las amables señoritas del colectivo accedieron a los encantos del joven colega, lo hicieron impulsadas por sus legítimos deseos. Si ahora, además de con el consentimiento ante notario, hay que acudir al apareamiento con una nómina justificativa de la empresa para la que trabajas, el fornicio se va a poner imposible. Pero es el signo de los tiempos". Se está poniendo la cosa jodía, sí.

"Marlaska, por supuesto, no tiene que molestarse ni siquiera en contestar. Total, no ha contestado por cosas verdaderamente importantes, no lo va a hacer por un ataque de honorabilidad de estas agraciadas jóvenes. Antes al contrario, hay que honrar al policía con alguna distinción. Habida cuenta lo que ha tenido que comerse". Y ahí lo dejo.

La Razón

"Sánchez vuelve de Rabat sin resultados concretos". Es difícil sacar algo concreto a Mohamed VI. Y que lo cumpla, imposible. El sátrapa aluita no parece muy impresionado por la apostura de nuestro presidente, es más duro de roer que Von der Leyen. Ella nunca le hubiera dado plantón.

Sandra Golpe saca "varias conclusiones rápidas de la recién finiquitada cumbre hispano marroquí. Para empezar, el ritmo de estas relaciones bilaterales, aunque nos escueza, lo marca Marruecos. La batuta la lleva Rabat porque, en caso contrario, habría resultado inaceptable para nuestro Gobierno el desplante que ha sufrido Pedro Sánchez. Marruecos pesa más que España en el mapa geopolítico mundial y Mohamed Sexto lo tiene clarísimo. Ha faltado a la foto con el presidente del Gobierno español porque sabe que puede". Y se lo ha querido dejar claro a Sánchez.

"Segunda conclusión lógica de lo de Rabat: si no estaba clara la foto entre Sánchez y Mohamed, menudo papelón el del ministro Albares, vaya fiasco, y atentos a futuras consecuencias. ¿O es que a nuestro presidente no le afectaba que se inmortalizara el soberano plantón? Ya te digo yo que sí, le importa muchísimo la imagen que quede de él para la posteridad, como recordó el otro día Máximo Huerta en El Hormiguero". A Albares se lo va a cargar.

Dice Anson que "el Rey de Marruecos le ha tomado medida a Pedro Sánchez". "Ahora Mohamed VI juega a fondo la baza de Ceuta y Melilla. Sabe que la debilidad política de Sánchez le facilitará avances considerables en la aspiración marroquí a la soberanía sobre las dos ciudades autónomas españolas. Si a Pedro Sánchez le conviene para su andadura personal, hará las concesiones que sean necesarias con el fin de preservar el bien supremo de su presencia en el poder". Pues sí que le ha tomado la medida, sí. Si tiene que entregar Ceuta y Melilla para seguir en Moncloa, no le temblará la mano. "Veremos hasta dónde es capaz de llegar". Confiemos en sacarlo de Moncloa a tiempo.