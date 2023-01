De la "derrota humillante" de Irene Montero a la "estocada final" a Pablo Iglesias

El Mundo

"Sánchez cambia sin Montero la ley tras favorecer a 338 agresores". ¡Cómo se ha puesto la churri de Iglesias! Y el machirulo, ni te cuento, ¡Sánchez, lo pagarás! Vamos, que se ha liado parda. "Podemos aceptaría subir las penas mínimas pero rechaza la propuesta del PSOE porque "se carga" la ley del 'sí es sí'". Al final pasarán por el aro, a dónde van a ir.

Maite Rico dice que "Irene Montero ha mentido" pero "continúa desafiante en el cargo. Dientes, dientes...". Pero claro, "en la democracia de Pedro Sánchez, la mentira es un medio legítimo para un fin, básicamente seguir en el poder". No les vas a pedir a los chicos de Podemos que se vayan por mentir cuando el jefe ha convertido en arte del embuste diario.

"Lo que sí han hecho, y muy bien, es convertir el ministerio en una plataforma de autopromoción, cual influencers antipatriarcales. Las hemos visto prosperar, cumplir años, arreglarse mejor, reproducirse y criar. La última, Ione Belarra, con su hermoso bebé de pisapapeles en la mesa del despacho". Le estará preparando para secretario de Estado.

"Irene Montero no ha dimitido por mentir, ni por una ley chapucera, ni siquiera por haber fracasado en su gestión. Ahora bien, ¿dimitirá por dignidad, ahora que la facción socialista del Gobierno ha decidido reformar la ley (si las mujeres no importan, las encuestas electorales sí)? Tampoco Pedro Sánchez tiene autoridad moral para destituirla. Después de todo, él apoyaba esa ley, "ejemplo para el mundo". Creo más bien que nos corresponde a nosotros sacarlos con los votos". Pues sí, porque de dimitir ni hablamos, lo importante aquí es echar al jefe de la banda.

Y lo de Villacís, ¡ay lo de Villacís! Es increíble cómo puede enloquecer un político cuando ve que puede perder el carguito. "Feijóo deja en manos de Ayuso la decisión sobre la incorporación de Villacís". "Villacís pidió saltarse a Ayuso y negociar directamente con Génova", cuenta Juanma Lamet. "Con las cartas ya puestas sobre la mesa, la principal conclusión del culebrón Villacís es que ahora mismo la vicealcaldesa de Madrid puede perderlo todo y acabar muriendo en la orilla de la precampaña, sin converger con el PP y fuera de juego en Ciudadanos. O sea, compuesta y sin fichaje. Porque Alberto Núñez Feijóo ha delegado en Isabel Díaz Ayuso la decisión final y ésta le ha cerrado el paso con cajas destempladas, mientras José Luis Martínez-Almeida abonaba ese mismo terreno, aunque con la prudencia del ademán perfilero". Le ha salido el tiro por la culata y además se le ha visto el plumero.

Y para colmo, "Dirigentes de Ciudadanos creen que Villacís ha cruzado el punto de no retorno: "Que se vaya"". En el PP no la quieren y ahora en su partido tampoco. Una jugada maestra, sí señor.

Jorge Bustos está muy dolido e insulta al exvotante de Ciudadanos, "binario y caprichoso, papanatas y tradicional, capaz de transigir con delitos y de ajusticiar por errores", dice. Yo llamaría papanatas a los borregos que votan a un partido que prometió que lo primero era España y demostró que lo primero era el líder. Y que siguen defendiéndolo. "Lo que no entienden en lo que queda de Cs es que aún se les permite la vida espiritual después de la muerte orgánica. El programa de regeneración presentado en Cádiz por Feijóo contiene muchas de las mejores ideas de UPyD y de Cs; por supuesto que el PP nos ha enseñado a no fiarnos del PP, pero justamente por eso los liberales de todos los partidos debieran integrarse en el único instrumento suficientemente poderoso como para cambiar algunas cosas". El problema, Bustos, es que Ciudadanos también nos han enseñado a no fiarnos de Ciudadanos.

El País

"La reforma del ‘solo sí es sí’ abre una fisura en la coalición". Sánchez ha dado una orden. "La ley tiene que modificarse porque el Ejecutivo no puede quedarse sin hacer nada mientras los ciudadanos ven cómo la norma tiene el efecto inesperado de un goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales". A otro perro con ese hueso, lo que ocurre es que les está pasando factura en las encuestas. La suelta de violadores a Sánchez se la trae al pairo.

"El problema político es que Podemos se ha plantado. Los socialistas están convencidos de que habrá un acuerdo y nadie, ni en el PSOE ni en Unidas Podemos, quiere hablar de ruptura. Pero el asunto es de la máxima sensibilidad y se trata de la ley estrella de Montero, por lo que esta brecha en la coalición es de las más difíciles de gestionar de toda la legislatura y en pleno año electoral". Y es que el jefe morado, Pablo Iglesias, se ha puesto chulo con Sánchez y ha salido a defender a su chica.

"Si Pedro Sánchez pacta con el PP volver al modelo anterior, no solamente estaría traicionando a las mujeres (...) estaría cometiendo un error político del que se arrepentiría", ha advertido a última hora Pablo Iglesias en la Cadena SER. El exvicepresidente del Gobierno, que no tiene ningún cargo orgánico pero sigue siendo un claro referente político de Podemos, ve en el cambio del socio una respuesta a las "presiones" de la derecha. "Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará", ha insistido". Uy, uy, Pablo Iglesias amenazando a Sánchez directamente. Esto se pone al rojo vivo. Aunque al final no pasará nada. A Irene solo le interesa el carguito y parará los pies a su impetuoso machirulo.

"Feijóo abre la vía nacional para el fichaje de Villacís después de que Ayuso le cerrara el paso en Madrid", dice El País. "Génova valora "el talento" de la vicealcaldesa, pero le advierte de que si se une al PP no podrá formar ninguna corriente interna, afirman fuentes del entorno directo de Feijóo". Lo cierto es que, como cuenta Miriam Muro en Libertad Digital, en el PP no ven qué puede aportar Villacís. "No aporta "ni talento ni gestión". "Tampoco es una mente brillante, es solo imagen, lo único que aporta es la percepción de que Cs ya se ha integrado de forma completa en el PP". En román paladino, es una chica mona. Allá Feijóo.

ABC

ABC dice que Irene ya ha tragado. "Igualdad acepta elevar las penas mínimas de la ley del 'solo sí es sí' tras el órdago del PSOE". El editorial recuerda que "aunque la modificación de la ley anunciada ayer sirva para evidenciar una tensión creciente entre el ala socialista del Gobierno y los ministerios de Podemos, cabe recordar que el Consejo de Ministros que dio curso a la norma que ahora se intenta corregir es un órgano colegiado. Es más, la ley del 'solo sí es sí' es una iniciativa que cuenta con tres ministerios coproponentes como son Justicia, Interior y Política Territorial. Carteras, todas ellas, que deben asumir una innegable responsabilidad ante los defectos legislativos que ahora se reconocen como indeseados". Vamos, que Montero no es la única culpable del desaguisado.

"Reconocer ahora que la técnica legislativa fue imperfecta escenifica una escisión en el Gobierno y decanta la autoridad del lado socialista al intervenir un proyecto especialmente significativo para Podemos y para el Ministerio de Igualdad". Pese a que Sánchez está atado a Podemos, sigue siendo el único que puede convocar elecciones y dejar a los podemitas sin despachos y coches oficiales. Y por ahí no pasa Irene Montero. A Dios pongo por testigo de que nunca volveré a ser cajera.

Del caso Villacís habla Julián Quirós. "La dirigente de Ciudadanos no llegó a ofrecerse cuando su valor político era más alto, así que la negociación va a la baja, hasta el punto de que Ayuso se ha permitido despreciarla. Con el partido de García Egea todavía habría tenido mejores bazas, pero Feijóo ha repetido con sus barones el trato que ya practicara en Galicia: el líder popular elige los diputados y senadores nacionales y los otros controlan los concejales y parlamentarios autonómicos. Por lo que la vicealcaldesa debiera mirar mejor a qué puerta tocar y quién está al otro lado". Con Ayuso ha tocado en hueso. A la presidenta no le van a hacer otro Toni Cantó, no le gustan los oportunistas.

La Razón

"La ley del sí es sí activa la pinza Sánchez – Días contra Iglesias". Las retorcidas interpretaciones de Carmen Morodo siempre son interesantes, dan para una novela. "El objetivo conjunto es usar la norma para desgastar a Podemos y quebrar el pulso en la negociación de Sumar". Pues nos habían contado que el objetivo era frenar la salida de violadores de las cárceles.

"La presión por las consecuencias del goteo de excarcelaciones de agresores sexuales por la Ley del «solo sí es sí» era insostenible para Moncloa, pero en la rectificación, y en la decisión de hacerle el vacío a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hay más razones de fondo que el miedo al desgaste electoral". Ya decía yo que a Sánchez que salgan violadores a la calle le importa un pepino.

"Los «fontaneros» de Moncloa han visto la oportunidad para clavarle el estoque a la ministra y, con ello, a Pablo Iglesias en un momento en el que les interesa que los morados estén lo más debilitados posible para que se avengan a negociar y a someterse al liderazgo de Yolanda Díaz en la plataforma Sumar". Qué obsesión tienen algunos periodistas con la Yoli. En fin, Morodo sabrá de dónde saca esta nueva conspiración.

"La pinza Sánchez-Díaz ha entrado en juego y el objetivo es darle la «estocada final» a Iglesias, el principal dinamitador de la tierra que pisa la «protegida» de Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Trabajo". Pues que se ande con ojo Sánchez, Iglesias será muchas cosas, pero no le veo aceptando sin más ese chantaje.

Por cierto que el editorial regaña a Feijóo por ofrecer sus votos para ayudar a Sánchez a salir de este jardín. "El comportamiento del Gobierno en todo este asunto no resiste el análisis político más bondadoso, cuestión que debería tener en cuenta el Partido Popular a la hora de ofertar su apoyo parlamentario, puesto que corre el riesgo de enredarse en esa suerte de apaño legislativo que se ventea y acabar de coartada para La Moncloa". "Al fin y al cabo, tanto el PSOE como la formación morada son los principales responsables de lo ocurrido y, en puridad, deberían ser ellos quienes lo solucionaran. Los que, contra toda advertencia, aprobaron la iniciativa en el Consejo de Ministros y los que votaron a favor de la ley en el Parlamento no pueden descargarse ahora la responsabilidad. Tienen que arreglarlo solitos". Feijóo, no hagas el primo.

Marhuenda, que no es tan retorcido como su redactora, lo ve todo más simple. "Al final se ha impuesto la lógica. Ha costado. El presidente del Gobierno se ha cansado de las chorradas de las acólitas de Pablo Iglesias y ha ordenado que se modifique la ley del «solo sí es sí». Es una derrota humillante para la ministra Irene Montero". "Moncloa ha decidido pasar de las excentricidades de sus socias de coalición y ha optado por dejarlas en ridículo para contener los daños". "No creo que le importe la humillación de ser desautorizada, porque lo único importante para Podemos es seguir en los cargos y cobrar a fin de mes. Hace mucho frío fuera de la política. Podemos es un proyecto en extinción y marginal, porque todos miran a la vicepresidenta Díaz. Y más después de conseguir la humillación de Montero". Y ya puede bramar Pablo en la SER, como se le ocurra romper la coalición duerme en la caseta del perro. El carguito bien vale una humillación, o veinte mil. Lo de Yolanda ya es otra cosa, cuentos de periodistas que ven un espacio donde no hay nada.

José Antonio Vera es de los que aun cree que Podemos tiene dignidad. "Se dan los síntomas propios de un matrimonio en crisis. Nunca fueron afines, pero ahora la coalición echa humo. Sólo falta ponerle fecha al divorcio". En diciembre, Vera, cuando se convoquen las elecciones. Mientras, el mundo en vilo ante la reacción de Pablo Iglesias.