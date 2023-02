El 'señor fuentes' reaparece para atacar a Ayuso

El Mundo

"El Supremo alerta de que Sánchez "deja impune" otro intento de secesión". Dice el editorial que "los instrumentos penales para dar respuesta a otro eventual proceso separatista han quedado mutilados como consecuencia de una reforma exprés materializada bajo el subterfugio de corregir penas «desproporcionadas»". "La reforma deja, por tanto, «impunes» procesos secesionistas que no vayan acompañados de violencia e intimidación. Y esto, de facto, supone allanar el camino para el ejercicio del supuesto derecho de autodeterminación, lo que constituye una grave amenaza para la integridad territorial". Eso a Sánchez le da igual. ERC solo dará otro golpe de Estado si gobierna el PP.

"Moncloa y Ferraz ordenan la movilización total para atacar al PP con la Sanidad y diluir el 'sí es sí'". "El PP ya admite "preocupación" por la "gestión" del conflicto en la sanidad madrileña: "Es lo único que nos daña", dice Juanma Lamet. Juanma recupera al señor Fuentes para atacar a Ayuso. "«Claro que hay preocupación», reconoce una fuente de Génova. «Sobre todo por la gestión», y no tanto «porque se monten manifestaciones contra Ayuso», añade. ¿A qué se refiere? A que las críticas a la atención primaria madrileña pueden extender la idea de que el PP no está gestionando tan bien como presume". Naturalmente, fuentes sin identificar, como ya pasó el la guerra de Casado y Egea contra Ayuso, también contada por Lamet de "fuentes".

"«El PP tiene que hacer un reframing y no lo que está haciendo Ayuso. Y lo tiene que hacer rápido", dicen los expertos. Así que Ayuso, ya estás tardando en hacer uno o dos reframing. Pero qué horteras son algunos. Tras una breve búsqueda en Google les aclaro: un reframing es un reencuadre. Hablemos español, coño.

Arcadi Espada dice que "a la vista del Madrid de este domingo la pregunta es por qué sale menos gente a protestar contra el presidente del Gobierno que contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta no puede ser porque la derecha es comodona y sus mayorías están hechas de silencio". Hombre, Arcadi, la manifestación contra Sánchez no estuvo tan mal si comparamos quién convocaba. "El domingo salieron en masa, convocados por sus partidos, por sus asociaciones, por sus sindicatos, por sus periódicos y por la Biblia en verso libre. Y con un mensaje inequívoco: es un asunto de salud pública acabar con Ayuso". Ese es el tema, Arcadi. Los que estaban en la manifestación del domingo no estaban allí por la sanidad, era una manifestación de la izquierda contra Ayuso. La pregunta es: ¿los que no estaban votarán todos a Ayuso? Feijóo, dice Arcadi, debe "proteger el liderazgo de Isabel Ayuso, para empezar de sí misma. No sea que los socialdemócratas decidan masiva y fatalmente que esta no es su candidata". Eso se da por descontado. Es un claro asunto de odios. A ver qué pesa más, si el odio de la izquierda a Ayuso o el odio trasversal a Sánchez.

El País

"El Supremo frustra el plan del Gobierno de bajar las penas por el procés". "El PSOE ve "inamovible" a Podemos ante la prueba de fuego del inicio del trámite parlamentario de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’". Y luego dirán que es la derecha mediática.

"Feijóo culpa a Sánchez de los conflictos con la Sanidad y renuncia a desacreditar a Ayuso por su gestión de la crisis". Firman Elsa García de Blas y Cué. "La cúpula está preocupada e incómoda con la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha optado por desacreditar las protestas y atribuirlas a " la frustración" de la izquierda para movilizar a un electorado "que está sin un solo motivo para ir a las urnas", dijo ayer Ayuso desde Jerusalén". Ayuso tiene la costumbre de decir la verdad. A ver si no qué hacían los líderes políticos de la izquierda en la manifestación. Tampoco Elsa aclara quiénes son las fuentes y también fue la misma periodista a la que susurraban Casado y Egea.

"Alberto Núñez Feijóo "respeta absolutamente cualquier manifestación, siempre que sea pacífica y respetuosa", como la del domingo en Madrid". No como Sánchez, que llamó fachas a los que se manifestaron contra él en Cibeles. En fin, la cacería a Ayuso utilizando a Génova ya lo hemos vivido antes. Creo que Casado anda buscando curro por las tecnológicas. ¿O es Egea?

Pepa Bueno tampoco desaprovecha la oportunidad. La manifa de la izquierda contra Ayuso "es un aviso al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que acusa ya un evidente desgaste, sin capacidad de empatía política ni social". "La descalificación constante de las motivaciones de los sanitarios bordea el impúdico cinismo, denota una alarmante desconexión con la realidad social y una aguda insensibilidad hacia un problema que es de su competencia directa". No, de los sanitarios no, de los que los dirigen, principalmente la líder de la oposición, la médica y madre Mónica García, que es la mano que mece la cuna de las movilizaciones. Seguiremos así hasta las elecciones de mayo. Y si gana la izquierda, Dios y Vox no lo quieran, al día siguiente la sanidad madrileña será la mejor del mundo. Al tiempo.

ABC

"El Supremo certifica la desprotección del Estado". Dice el editorial que la resolución es "un doble varapalo judicial, primero para el independentismo, y después para el Gobierno y el legislador por las recientes reformas de los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos". "En el fondo de la resolución del Supremo subyace el criterio ya avanzado antes por el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de que la reforma legislativa impulsada por el Gobierno para premiar a los independentistas desarma al Estado frente a intentos rupturistas de la soberanía nacional". "De momento, y afortunadamente, el Supremo sigue siendo un dique de contención frente a los abusos de legalidad, la perversión de las normas, y cualquier interpretación 'política' y forzada que pretenda dar por cancelado lo que no es más que un chantaje permanente al Estado". Eso. De momento.

Isabel San Sebastián recuerda en manos de quién estamos. "Estamos indefensos ante una banda de secuaces de la extrema izquierda 'woke' que nos impusieron sin mediar ni elección ni consentimiento", dice sobre Podemos. "Con el 14,3 de los sufragios emitidos en diciembre de 2019 y la complicidad de un PSOE entregado a sus desmanes, Podemos legisla a su antojo cuestiones que afectan de lleno a nuestras vidas y haciendas". Y mientras sufrimos los desmanes de unos y otros "la manipulación escandalosa de RTVE solo tiene ojos para la manifestación contra Ayuso". Unos ojos que no tuvo para la manifestación contra Sánchez.

La Razón

"El Supremo no castiga por "desórdenes" en el procés". "El auto de los magistrados del Supremo ha sido sobre todo la certificación del desarme del Estado de Derecho promovido por Pedro Sánchez en el conciliábulo con sus aliados. El Tribunal ha sido taxativo en su negativa a que el derogado delito de sedición pueda ser ahora castigado en el nuevo tipo de desórdenes públicos y ha alertado de que la actuación de Moncloa y sus socios ha extendido una alfombra roja de impunidad frente a movimientos de ruptura de la soberanía nacional y el orden constitucional que no estén acompañados de actos de violencia o intimidación. La responsabilidad adquirida por Pedro Sánchez ya es enorme pues ha expuesto a una democracia española inerme ante aquellos que han hecho del lema «lo volveremos a hacer» una amenaza cierta a la libertad y a la seguridad de todos", dice el editorial.

Para Marhuenda, "estamos ante una clara victoria de los independentistas de ERC, así como de Podemos y los filoetarras. Es un escenario que favorece a Sánchez en su estrategia de consolidar su alianza con los socios de la moción de censura y la investidura, aunque sea a costa de debilitar al Estado". Estamos igual que ayer y que la semana pasada y las cosas solo pueden cambiar en las urnas.